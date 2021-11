Nostalgia, música y sueños: cómo es Entrelazados, la primera producción de Disney+ hecha en la Argentina

Cualquiera que mire al pasado con nostalgia podrá encontrar en los 90 algunos buenos recuerdos. Hasta esa época nos lleva Entrelazados, la primera serie original de Disney+ realizada íntegramente en la Argentina. A un año del desembarco de la plataforma en el continente, la tira protagonizada por Caro Domenech, Elena Roger, Clara Alonso, José “El Purre” Giménez Zapiola, Kevsho y Emilia Mernes llega con un objetivo claro: triunfar al igual que lo hicieron otras producciones de la compañía como Violetta y Soy Luna.

“Estar al frente de una serie de Disney es una responsabilidad enorme, pero es un sueño del que no me quiero despertar nunca”, asegura emocionada Domenech, la protagonista principal de esta historia que cuenta la vida de Allegra, una adolescente que sueña con ser parte de una compañía de teatro musical y convertirse en la estrella principal de la obra Freaky Friday, la misma que consagró años atrás a su abuela Coco (Roger), una leyenda viviente del mundo teatral que mantiene una relación complicada con su hija Caterina (Alonso), madre de la joven.

La vida de Allegra se alterará por completo cuando encuentre un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, el año en que su mamá tenía su edad y daba sus primeros pasos en el teatro musical mientras vivía a la sombra de Cocó, una estrella en el pico de su carrera . Al conocer el pasado de Caterina y de su abuela, Allegra no solo ayudará a sanar las heridas y unir a la familia, sino que además descubrirá que, si bien no se puede cambiar el pasado, se puede aprender mucho de él.

”Es algo que realmente siempre soñé. Si me preguntabas hace dos o tres años que quería, lo primero que te decía era ser protagonista de Disney, y tanto desearlo terminó sucediendo”, agrega la joven de 21 años en una charla con LA NACION de la que también participarán sus compañeros de elenco. “Fue muy interesante poder filmar de una manera que está entre la televisión y el cine, más cercano a una película te diría. Era súper relajado poder hablar con los productores, centrarse en la escena y no tener que hacer todo rápido”, suma Roger.

Para Kevsho esta es su segunda vuelta dentro del mundo Disney. “Yo ya había hecho Bia para Disney Channel y la verdad es que se siente, literalmente, como una familia. De chiquito siempre fui muy fan de todo lo que hacía la compañía y poder estar trabajando y verme en la plataforma es un honor. Cuando ves el trailer y aparece el logo no lo podés creer”, cuenta aún emocionado. “Uno se siente súper contenido a nivel personal y a nivel profesional. Cuando te dicen que sos parte de Disney te alegrás, pero enseguida arrancás los ensayos y las grabaciones sin ver nada, ahora... Cuando ves el trabajo final es ‘wow, estamos trabajando para Disney’, porque es como jugar en primera”, explica el cantante y actor El Purre.

Los personajes de la historia

Clara Alonso y Caro Domenech, madre e hija en la ficción de Disney+ Disney +

La historia de Entrelazados se centra en dos líneas temporales: 1994 y 2021. Mientras que algunos actores tuvieron que transitar ambos espacio, otros solo aparecen en uno de ellos. “Mi personaje, Coco, está en los dos tiempos y eso para mí fue difícil, porque tenía que tratar de tener dos improntas distintas de una misma persona con distintos problemas”, explica Roger, la única del elenco que se encontró con este desafío. “Tenía que despegar la joven de la grande, desde lo estético y desde la actitud, tratar de encontrar algo más calmo en la mayor, porque a pesar de tener edad por su profesión y sus cuidados parece de menos años”.

“En mi caso me toca interpretar a Caterina. Yo ni siquiera soy madre y de repente me vi tratando de entender cómo es tener una hija adolescente de 17 años, lo que fue un desafío. Igual creo que hay algo en la construcción vincular que termina sucediendo. Con Caro me resultó súper fácil porque somos muy parecidas y no lo sabíamos, hay algo que nos unifica. Igual es un personaje mucho más grande que yo, en un momento intentaron pegarme como unas prótesis para avejentarme pero no daba, porque además Elena era mi mamá e iba a parecer más grande yo”, recuerda Alonso.

Entrelazados de Disney

Emilia Mernes es la mala de la historia, la que compite con el personaje principal. “Fue divertido hacerla, siento que en el fondo tiene un buen corazón y que solo es así por lo que le ha pasado y por la madre que le ha tocado. Para mí interpretarla fue un desafío porque es mi primera vez actuando y tenía mucho miedo. Por suerte estaba muy contenida y me pude preparar, porque si bien actúo en mis videoclips no es lo mismo”, cuenta y revela un detalle: “Yo hice el casting para Allegra, el papel de Caro, tuve como siete castings por zoom y cuando me tocó hacer el presencial el director me hizo improvisar a Sofía y quedé”.

“Mi personaje se llama Félix y ama el cine, su gran aspiración es ser director. Es el mejor amigo de Allegra, pero está en la friendzone, esperemos que salga”, explica Kevsho entre risas, al dar detalles de la relación que une a su personaje con la protagonista. “A mí de chico me mandaron un montón de veces a la friendzone”, agrega el Purre despertando carcajadas en sus compañeros. “Mi personaje es Marco, un apasionado por la música, que es algo que tiene en común conmigo”, dice volviéndose a poner serio. “Construirlo llevó un laburo enorme porque me agregaron extensiones para dar un look más noventoso, con el pelo lacio, súper interesante. Es un chico muy seguro de lo que quiere en su vida, lo que sueña y lo que quiere para su futuro”.

Volver a los 90

Entrelazados, la nueva gran apuesta de Disney+

Grabadoras de cassettes, pantalones anchos, calzas de colores, teléfonos públicos y muchas cosas más nos recuerdan a los 90, época que se puede revivir en Entrelazados. “¡Para mí estuvo buenísimo volver a esos años! Saqué todos los enteritos que usaba cuando hacía danza jazz de joven. Yo en esa época recién empezaba a trabajar profesionalmente y fue un lindo recuerdo”, dice Roger.

“Por mi lado aprendí un montón de cosas”, asegura Domenech, que nació en el 2000 y solo conoce esos años por relatos de familiares. “Me pasó que tengo una escena en donde tenía que copiar un cassette y no sabía hacerlo, por suerte me dijeron que eso era bueno porque se supone que mi personaje no sabía así que me decían que lo intente, que juegue”, revela entre risas. “Cuando yo nací los cassettes estaban terminando y empezaba el CD, así que no lo viví, pero mi papá me contaba anécdotas de que esperaba todo el día que pasen una canción para poderla grabarla, algo que no entiendo. Hay cosas que me parecen muy divertidas, que las vi en películas, pero tenerlas ahí en frente y verlas en personas, como un wlakman, fue muy divertido”, agrega.

-Si tuvieran que rescatar algo de los 90 para traer a la actualidad ¿Qué sería?

Clara Alonso: Creo que los lentos ¡Qué vuelvan los lentos! Uno va a bailar y hay mucho perreo, pero ese momento sería lindo recuperarlo.

Elena Roger: Los famosos asaltos, en donde los chicos llevaban la comida y las chicas la bebida. Ahí se ponían los lentos y había ese momento de romanticismo que estaba bueno.

Caro Domenech: Se dice que las modas vuelven, diría el tiro bajo pero está volviendo. Tal vez la música, la profundidad que tenían ciertos temas de esa época, me encantaría que vuelvan.

Emilia Mernes: El cassette me parece hermoso. La ilusión de comprarlo, meterlo en la grabadora, esperar a que llegue la canción que querías... Disfrutar la música de una manera analógica, que para mí es volver a mi infancia, porque me acuerdo que tenía el de Bandana, el de Mambrú y el de Ktrask, que yo era muy fan.

Kevin: El walkman me encanta, porque me acuerdo que un primo mío tenía, aunque creo que era un discman. Abrís el coso, lo metías, lo cerrabas.

Purre: Yo creo que traería las cámaras de rollo porque siento que las fotos con el tema de los celulares perdieron valor. En mi celu tengo 30 mil fotos que ni miro, me gusta la importancia que tenían en ese momento.