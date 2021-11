Dr. Brain: de qué se trata la nueva serie de Corea del Sur que busca continuar el éxito de El juego del calamar

El juego del calamar, uno de los mayores éxitos del 2021, finalmente abrió la puerta para que el público del mundo le prestara más atención a la industria audiovisual de Corea del Sur, una de las más interesantes de los últimos años. El estreno de Dr. Brain genera un enorme interés, porque se trata de una nueva serie proveniente de ese país y porque cuenta con la dirección de Kim Jee-woon, uno de los autores cinematográficos más valiosos del siglo XXI.

Para saber de qué se trata y cuáles son los secretos detrás de esta producción, LA NACION dialogó con el realizador surcoreano y con cinco de sus protagonistas.

El hombre sin simpatía

Dr. Brain es un thriller que gira alrededor de Sewon (Lee Sun-kyun), un talentoso científico dedicado a estudiar el cerebro. Y aunque es brillante en su campo profesional, una anomalía congénita le impide desarrollar cualquier tipo de empatía por alguien . Una perdida familiar durante su infancia y su indiferencia al respecto, le permitió a los especialistas concluir que Sewon es incapaz de sentir emociones tan humanas como la felicidad o la angustia. Por ese motivo, él no teje vínculos con sus colegas y se convierte en un extraño para todos a su alrededor.

“Fue un gran desafío interpretar a alguien que no siente ninguna clase de empatía por nadie. Sin embargo, muchas veces las escenas subrayan lo que sucede alrededor de él, y de ese modo creo que la intención fue la de enfocarse en la oscuridad de Sewon y en la frialdad de su corazón”, explica Sun-kyun.

La incapacidad de Sewon por empatizar con su entorno, desde luego, no le impide convertirse en un brillante médico, cuya obsesión es materia de polémica entre sus colegas. Su objetivo es el de sincronizar el cerebro de un muerto con el de una persona viva, o sea, trasladar a la mente de una persona los recuerdos de alguien que acaba de morir. Claro que en la obsesión por comprobar si su teoría puede o no ser aplicable, él mismo se convierte en su propio conejillo de indias.

“A lo largo de la trama, el personaje muta”, asegura el director de la ficción.“Cuando escribí el guion, yo sabía que el público de alguna manera necesitaba conectar con él, pero me preocupaba que ese proceso iba a demandar varios episodios. Entonces, antes de empezar a filmar, hablé mucho con el actor que lo interpretó, para asegurarnos de trabajar esa conexión entre los televidentes y Sewon. Lo que le dije fue que le diera a su interpretación una sutil calidez, que era algo que no figuraba en el guion”. De esa manera, aunque muy extravagante, el personaje parte de un original planteo que engancha por su constante evolución.

El mundo de Sewon

El objetivo del protagonista, es descubrir si puede copiar a su cerebro, los recuerdos de un muerto.

La posibilidad de manipular el cerebro humano y la presencia de un personaje incapaz de establecer vínculos afectivos, fueron propuestas que entusiasmaron a los actores y actrices que se sumaron al elenco. Y así lo expresa Lee Jae-woon, que compone a Namil, uno de los colegas de Sewon: “Ante todo, lo que más me interesó de esta serie fue su trama, y esa idea de conectar dos cerebros humanos”. “ La ficción trata un tema de avanzada, como es la sincronización entre cerebros, y creo que era muy interesante aplicar eso a la resolución de un caso policial. El guion me pareció muy dinámico, y me interesaba ver cómo el director Kim plasmaba ese relato, a través de su mirada tan única. Me uní a este proyecto porque sentí que entre todos, podíamos crear algo muy novedoso”, dice la actriz Lee Yoo-young, que interpreta a la esposa del protagonista.

Por su parte, Park Hee-soon, que encarna a un detective privado, señala cuáles fueron los ingredientes de Dr. Brain que le resultaron irresistibles: “Este es un thriller, pero también hay mucho de humanismo, de amor y de familia. Esos aspectos de la historia me resultaban muy atractivos, y tenía muchas ganas de participar en un proyecto como este, que gracias a Apple TV+, iba a tener una llegada al público de todo el mundo”.

Un estilo personal y único

Dueño de una filmografía imperdible, el director Kim Jee-woon debuta en la televisión con Dr. Brain.

Dentro de la renovación que atraviesa el cine de Corea del Sur, la figura del realizador Kim Jee-woon es clave. Desde el año 1998, este director construye en cada relato una mirada muy personal, capaz de sumergirse en el terror (Historia de dos hermanas), la comedia (The Foul King), y principalmente el cine de acción, género en el que logró dos obras maestras: A Bittersweet Life y I Saw the Devil. La fascinante contradicción que impregna su estilo, tiene que ver con su capacidad de retratar de manera muy estilizada sagas atravesadas por una violencia cruda, de protagonistas obsesionados con cumplir sus objetivos.

Sobre qué le significó dirigir su primera serie de televisión, Jee- woon asegura: “En comparación al cine, acá tenés mucho más tiempo para desarrollar la trama. Cuando me senté a preparar este proyecto, me puse a ver muchos dramas televisivos que pudieran servirme de referencia. De ese modo, noté que todos tenían en común que cada episodio cuenta una historia completa, pero que al final siempre hay algún tipo de anzuelo que deje al televidente ávido de ver el siguiente episodio. Entonces, al momento de hacer Dr. Brain, busqué ese mismo objetivo”.

Lee Sun-kyun, protagonista de Parasite, ahora al frente de una nueva serie de televisión.

Para el elenco de esta producción, trabajar con un realizador del calibre de Kim, también fue un privilegio, y sobre eso, la actriz Seo Ji- Hye (que interpreta a una policía) comenta: “Él era muy bueno aportándole intensidad a cada una de las escenas, haciendo que cada momento tuviera muchísima tensión. De esa manera, Kim controlaba el tempo de la historia, y así logra que el público pueda sumergirse en la propuesta”. Por su parte, la actriz Yoo-young agrega: “Es un realizador muy sofisticado. Siempre nos pedía actuaciones genuinas, que saliéramos de lo obvio. Yo disfrutaba mucho debatir con él sobre cómo desarrollar a mi personaje, la esposa de Sewon, y recuerdo ir a la filmación muy entusiasmada debido a eso”.

Una propuesta diferente a cualquier otra

Un experimento imposible como llave para resolver un crimen.

Dr. Brain no se parece a nada. Y esa combinación de suspenso, drama e incluso toques vinculados al surrealismo, todo atravesado por la peculiar mirada de este realizador, da por resultado una obra que respira una personalidad propia. De esa forma, esta ficción también busca convertirse en un eslabón dentro de la vasta cadena de productos culturales surcoreanos, que ganan popularidad en el mundo.

El actor Lee Sun-kyun, protagonista de esta serie y también del film Parasite, concluye sobre este tema: “ Creo que la actual popularidad de la cultura coreana, tiene que ver con sus muchas capas. Hay ejemplos como el de BTS en la música, o de Parasite en el cine; ese film recibió mucho amor globalmente porque la cultura coreana resultó muy fresca y novedosa para el resto del mundo. Pero eso no quitó que esa historia tuviera elementos con los que a cualquiera le resulta fácil identificarse. Entonces creo que más allá de la mano absolutamente detallista de su director, Bong Joon-Ho, Parasite es una comedia negra brillante, que triunfó en el mundo porque presenta ingredientes con los que todos podemos empatizar, seamos de donde seamos”.