O11CE: qué novedades trae la tercera temporada de la serie de Disney XD

En su tercera temporada O11CE -la gran apuesta de ficción del canal Disney XD, orientada a un público juvenil y centrada en el mundo del fútbol- tomó vuelo y se volvió internacional, con escenas filmadas en las instalaciones de Juventus FC y Atlético de Madrid, una nueva generación de jugadores, la participación de referentes como Carlos Bianchi y con más protagonismo para el equipo femenino de vóley. "Ya no hay límites ni fronteras porque la trama ahora cubre el mundo, pero sigue siendo sobre los valores positivos del fútbol", aseguró su protagonista, Mariano González.

La tira, que debutó en 2017 y que a partir de esta semana tendrá nuevos episodios de lunes a viernes a las 18.30, comenzó contando la historia de Gabo, un adolescente del pequeño pueblo de Álamo Seco que es descubierto por el entrenador Francisco, quien le consigue una beca para estudiar en el prestigioso colegio IAD, de Buenos Aires, y ser parte del equipo Los Halcones.

"Ahora el sueño de Gabo, que es ser un jugador de fútbol profesional en las grandes ligas, está más cerca que nunca. Lleva dos años siendo la estrella de Los Halcones pero siempre orbita en la división juvenil, la pregunta en esta temporada es si tiene lo necesario para sumarse a un equipo europeo", le contó en exclusiva a LA NACIÓN el actor que lo interpreta, Mariano González.

Así, para esta nueva etapa de O11CE, Disney cerró acuerdo con las academias formativas y los equipos juveniles de Juventus FC y Club Atlético de Madrid, que se incorporarán de manera orgánica a la ficción dándole más realismo a la historia.

Los estadios y centros de entrenamiento de estos clubes europeos aparecerán en los distintos episodios y formarán parte de la trama. "En su arranque fue una serie latina centrada en la Argentina y México, pero sus valores universales hicieron que se fuera extendiendo a todo el continente, incluyendo Brasil, y finalmente hoy se puede ver en todo el mundo. Esto se vio reflejado en el equipo pero ahora también en la historia: ya no hay límites ni fronteras porque la trama ahora cubre el mundo, pero sigue siendo sobre los valores positivos del fútbol", explicó González.

Gabo, la estrella de O11CE, en la piel del actor Mariano González.

Para Nicolás Pauls, quien interpreta al bonachón Francisco, el corazón de la ficción sigue estando en los valores del deporte que no siempre se ven en la vida real. "Yo jugaba mucho 'a la pelota', como decíamos cuando éramos chicos, y me doy cuenta que dejé de hacerlo porque el negocio y otros valores le fueron quitando algo del romanticismo, de lo lúdico que yo encontraba en el fútbol. Creo que O11CE rescata el valor del juego por encima del resultado, no importa cuántos goles metiste ni cuánto es tu cotización en el mercado de pases sino cómo pudiste jugar con los demás. Me encanta porque muestra cómo hay que jugar por la camiseta pero también por diversión", explicó.

En este nuevo año Francisco le dejó el papel de DT a su asistente, Vitto, quien tiene el desafío de mantener la buena racha de su equipo. Para Santiago Stieben, el actor que se pone en este rol, "hay una renovación de jugadores que no es completa pero tiene que ver con que muchos ya egresaron de IAD y encima lo hicieron siendo campeones. Vitto tiene que seguir con el triunfo de Los Halcones pero ser fiel al estilo de Francisco, que es lo contrario al exitismo".

"Más que mostrar lo importante que es jugar en equipo yo creo que el corazón de O11CE es el aprender en equipo. Vemos capítulo a capítulo cómo los chicos hacen acciones equivocadas y, sin embargo, van dándose cuenta de sus errores y corrigiéndolos en conjunto. Partido a partido entienden lo que es ser un deportista y no simplemente un jugador", aseguró el intérprete.

Las Fénix

Entre las nuevas incorporaciones se destaca un mayor espacio para el equipo femenino de vóley, Las Fénix. "Finalmente salimos a la luz y empezamos a ocupar un lugar central en la historia. Y que haya más chicas deportistas le suma un color y un tono nuevo. Esto implica nuevos personajes y también nuevos conflictos y nuevas historias de amor", prometió la actriz Paulina Vetrano, quien participa como Zoe.

Las Fénix son el equipo de vóley femenino de O11CE

Otra de las actrices que se suma al elenco es la italiana Bianca Zero, quien es una jugadora de fútbol femenino en la vida real en su ciudad, Génova, pero que aquí se suma a Las Fénix: "Si bien para mí fue difícil en un comienzo actuar y entender a todos en otro idioma, me ayudó mucho que el espíritu de equipo está presente delante y detrás de cámara. Y ahora jugar al vóley me encanta".

Dani Martins, conocido por la audiencia por haber sido conductor de numerosos ciclos como Zapping Zone y Pijama Party, ahora se pone el traje de villano y sorprende como Alan. "Hace 18 años que trabajo en la familia Disney, así que para mí es una alegría empezar algo nuevo como O11CE y además tengo la chance de reencontrarme con tanta gente con la que laburé a lo largo del tiempo. Siempre hice de mí mismo y ahora me toca un personaje que es malo aunque con sus matices, porque está siendo manipulado para perjudicar a Los Halcones".

Invitados especiales

En el pasado se sumaron el defensor argentino Javier Zanetti y los youtubers Guido Hernández, Fran MG, Rezende e Isra y en estos días lo hará el exentrenador y futbolista argentino Carlos Bianchi.

En medio de un exitoso recambio de la pantalla de la señal, con ratings récords para Bia en Disney Channel y Nivis. Amigos de otro mundo en Disney Jr., O11CE también suma diversidad y transformación sin perder su esencia: la cara positiva del fútbol.

"En muchos casos el principal contacto que tienen las personas con este deporte es a través del fútbol profesional, que no tiene como valores el disfrute o el trabajo en equipo, sino que en ocasiones parece regirse por todo lo contrario y por el único deseo de ganar. Entonces O11CE muestra algo distinto porque al enfocarse en el fútbol juvenil, que es como todos los jugadores profesionales empiezan, ofrece una alternativa para los televidentes", concluyó González.