Only Murders in the Building: Selena Gómez revolucionó las redes al presentar a Mery Streep para la tercera temporada

El 31 de agosto del 2021, la primera entrega de Only Murders in the Building se estrenó en la plataforma de streaming de Disney Star + y, con tan solo 10 episodios, logró ubicarse en los principales puestos del podio de las series más aclamadas por el público. Menos de dos años después y con una segunda temporada ya terminada, miles de fans alrededor del mundo corrieron a las redes sociales a festejar, no solo el anuncio de una tercera parte, sino también la sumatoria de una actriz muy especial al elenco.

A lo largo de los últimos años, las historias de asesinatos históricos no resueltos y los debates en torno a los casos de true crime se volvieron una de las temáticas más presentes tanto en podcasts como en videos de Youtube y hasta en TikToks. En esta fascinación del público por los misterios de la vida real, Steve Martin and John Hoffman vieron una gran oportunidad: crear una serie de ficción cuyos protagonistas fuesen fanáticos de este género y que, casi sin darse cuenta, terminaran envueltos en un crimen.

Como era de esperarse, la premisa fue un éxito y Only Murders in the Building se ganó rápidamente el cariño de miles de televidentes a lo largo y ancho del mundo. No solo lo logró gracias a la trama, sino que contó con la hábil pluma de un grupo de guionistas y a un elenco compuesto por grandes estrellas como Steve Martin como Charles Haden-Savage, Martin Short como Oliver Putnam y Selena Gómez como Mabel Mora.

Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, los protagonistas de Only Murders in the Building Star+

Luego de una exitosa primera temporada, llegó la segunda a la que a un cast ya salpicado por algunos destacados nombres de la industria, se le sumó la presencia de Paul Rudd como Ben Glenroy. Aunque solo apareció en un par de capítulos a modo de cameo (aparición breve de una persona famosa en una película o una serie de televisión), volverá en la tercera temporada como la víctima del nuevo crimen al que deberán enfrentarse los vecinos del edificio Arconia.

Así lo confirmó Selena Gómez a través de un divertido video de TikTok, en donde se mostró junto a sus co-estrellas en medio del estudio de grabación. “Hola chicos, estamos en el set ¿Qué estamos grabando? La tercera temporada”, exclamó, entre risas, mientras enfocaba a Martin, a Short y a Paul Rudd.

Paul Rudd como Ben Glenroy en Only Murders in the Building star +

A pesar de que la presencia de Ant-Man generó una gran emoción, hubo otra celebridad que se robó toda la atención. Al final del video, quien aparece detrás de la actriz es, nada más y nada menos, que Meryl Streep. Asomándose detrás de un sillón, la ganadora de tres premios Oscar y 21 veces nominada blanqueó su presencia en la aclamada serie.

Por su parte, Steve Martin también compartió la noticia en su cuenta de Twitter, en donde publicó una foto de los protagonistas acompañados por los nuevos integrantes del elenco junto al mensaje: “La filmación de la tercer temporada de Only Murders in the Building con un equipo de ensueño”.

Meryl Streep será parte de la tercera temporada de Only Murders in the Building

Por el momento, no se sabe qué papel interpretará la actriz de El diablo viste a la moda, si será un simple cameo o si su personaje tendrá un rol esencial en el desarrollo de la trama. Tampoco se sabe cuándo se estrenará la serie, pero la emoción del público es igual de grande.

