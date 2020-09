¿Qué veo este fin de semana? Policías, supervillanos y príncipes medievales

Daniel Radcliffe en la segunda temporada de Miracle Worker

Natalia Trzenko 18 de septiembre de 2020

Miracle Workers: Dark Age. Del paraíso al infierno. La segunda temporada de esta comedia creada por Simon Rich, uno de los guionistas principales de Saturday Night Live y reconocido cuentista, dejó el peculiar reino de Dios que fue el escenario del primer año del programa y se mudó a lo más parecido al inframundo que la Tierra ofreció alguna vez. Basados en un relato de Rich, los nuevos episodios de la serie que se propone cambiar de escenario y personajes todas las temporadas transcurren en la Edad Media. El relato de época que no es estricto con los hechos históricos pero tampoco cae en anacronismos evidentes-salvo por el modo en que hablan algunos de sus personajes-, sigue las desventuras de Alexandra, una joven mujer que aspira a más que tener que dedicarse al negocio familiar de juntar excrementos al que su padre le dedicó su vida, y las del príncipe Chauncley, heredero del reino que por más que lo intente no logra tener el apetito por las masacres de su padre el rey. Con un humor que utiliza la parodia sin perder de vista el relato ni la importancia de tener personajes con matices, la serie que se alejó lo más posible de la narración de su primera temporada sin embargo conservó a todo su elenco. Y todos los actores parecen estar disfrutando de su viaje al pasado. Daniel Radcliffe esta vez interpreta al inocente Chauncley; Geraldine Viswanathan es la curiosa Alex, y Steve Buscemi, que en la primera temporada encarnaba a un Dios todopoderoso y muy caprichoso, ahora es el tierno e indefenso papá de Alex. Un hombre que no imagina otra existencia que la de ocuparse de los desechos de su aldea y cada tanto, si hay suerte, ver una decapitación, el espectáculo preferido de todos. 2 temporadas. Disponibles en Flow/Warner

Kit Harington en la nueva temporada de Criminal

Criminal. Con la misma estructura dramática y escenario de la primera temporada, en su versión británica, el regreso de este policial mantiene todos los elementos del comienzo y los que cambian son los casos que los detectives de la policía de Londres deben resolver a través de los interrogatorios que organizan la trama. Esta vez se trata de cuatro episodios que despliegan la habilidad de los detectives en su trabajo, entreabren la puerta a sus vidas más allá de su profesión y dicen mucho sobre la sociedad en la que suceden los crímenes que investigan. Claro que para que funcione la premisa, repetitiva como los escenarios de la ficción, requiere de actores que puedan atrapar el interés del espectador. Si en la primera temporada los productores se habían lucido con un elenco que incluía a David Tennant (Doctor Who) y Hayley Atwell (Agent Carter) ahora lo volvieron hacer. Gracias a las interpretaciones de Sophie Okonedo, Sharon Horgan, Kunal Nayyar y Kit Harington, bien lejos de Jon Snow, Criminal consigue sostener el suspenso y la atención de los espectadores -especialmente cuando se concentra en los "criminales"- en ese cuarto de interrogatorio que nunca cambia. 2 temporadas. Disponibles en Netflix

Héroes y villanos intercambian lugares en The Boys

The Boys. Advertencia: si la primera temporada de esta serie les pareció violenta en exceso, la segunda no es para ustedes. Si, en cambio, el intento de poner de cabeza los relatos protagonizados por superhéroes les pareció entretenido aunque un poco perturbador, los nuevos episodios no los defraudarán. La ficción creada por Eric Kripke y producida por Seth Rogen (quien hace un cameo en los primeros episodios), retoma el ritmo a pura acción y locura del comienzo. Los superhéroes y la corporación que los cobija, promociona y explota siguen sembrando el caos para luego hacerse cargo de los pedidos de rescate del gobierno de los Estados Unidos que decide recurrir a ellos para combatir a unos supervillanos o superterroristas dispuestos a usar sus poderes contra el mundo occidental. Aunque, claro, los supuestos salvadores de la humanidad, especialmente el líder de los siete encapotados más famosos, Homelander (Antony Starr), es un psicópata dispuesto a todo para mantener su liderazgo y su fama. Algo que le está costando bastante esfuerzo conseguir. Del otro lado del espectro, la resistencia que comandaba Butcher (Karl Urban) está oculta y en busca de una salida, algo que Hughie (Jack Quaid) ya no consigue encontrar. 2 temporadas. Disponible en Amazon Prime Video

