Red Alert: la imperdible miniserie que retrata historias de un grupo de sobrevivientes del ataque de Hamas

Red Alert (Israel, Estados Unidos/2025). Creador: Lior Chefetz. Elenco: Hisham Suleiman, Israel Atias, Miki Leon, Rotem Sela, Ori Ron Gilad, Sara Vino, Nevo Katan. Disponible en: Paramount+. Nuestra opinión: muy buena.

“Es un campo de batalla”, advierte uno de los personajes de Red Alert, la miniserie disponible en Paramount+, que en cuatro episodios recrea desde la ficción las experiencias de algunos de los sobrevivientes del ataque terrorista de Hamas ocurrido el 7 de octubre de 2023 en Israel. El problema con esa frase es que lo que se ha convertido en el escenario del enfrentamiento entre la célula terrorista palestina y los soldados israelíes es una calle de un barrio cualquiera, que esa mañana trágica se despertó con el sonido de la alerta roja del título sin imaginar lo que sucedería después.

Creada por el realizador Lior Chefetz, la trama de la miniserie se desarrolla en el transcurso de aquel 7 de octubre y sitúa la acción entre la fiesta electrónica Nova, organizada en un descampado a pocos kilómetros de la Franja de Gaza; un kibutz (comunidad agraria); una ruta de la misma zona y las pocas manzanas de ese barrio transformado en campo de batalla. En cada una de esas locaciones están los protagonistas pasando de la normalidad a la incredulidad y el espanto en el transcurso de unas horas.

Hisham Suleiman es Ayoub en Red Alert PARAMOUNT+

A dos años del ataque se han producido y estrenado infinidad de documentales sobre lo sucedido: algunos son de corte más tradicionalmente periodístico y otros se ven como un recuento emocional, pero Alerta roja se diferencia de lo anterior no solo porque utiliza los recursos de la ficción para reconstruir los acontecimientos a un nivel más personal sino porque lo hace sin recurrir a golpes bajos o sensacionalismo, un riesgo latente cuando se trata de esta historia.

Una escena en la que los asistentes al festival Nova huyen entre los disparos de los terroristas PARAMOUNT+

En su lugar, los capítulos contienen las lógicas situaciones dramáticas pero también chispazos de humor y de romance, sin dejar de lado la tensión de lo que es esencialmente una carrera entre la vida y la muerte para sus protagonistas.

Los episodios están ordenados, llevan como título un horario del día y todo empieza a las “6.29 am”, con la escena de un hombre escondido con un bebé en brazos, agitado y observando agazapado lo que sucede a su alrededor. Más tarde se sabrá que se trata de Ayoub (Hisham Suleiman), un inmigrante palestino que escapa milagrosamente junto a su pequeño hijo de la emboscada de los terroristas en la que su esposa es asesinada.

Vuelta a la noche anterior

La línea de tiempo del episodio retrocede a la noche previa y sigue a Kobi (Israel Atias), un agente antiterrorista que asiste como efectivo encubierto a la fiesta electrónica para investigar la venta de droga en el lugar. Luego entra en escena la familia Yahalomi, papá Ohad (Miki Leon), mamá Bat Sheva (Rotem Sela) y sus pequeños hijos Eithan (Ori Ron Gilad), Yael (Libi Atia) y Tamari (Shay-Lee Keren Sharvit), residentes de un kibutz que es asediado por Hamas y finalmente aparece Tali (Sara Vino), una maestra de jardín de infantes que rezonga con sus hijos adultos por tener que despertarse temprano en un día festivo, mientras se sienta a esperar que dejen de sonar las sirenas para poder salir del búnker casero y volver a la cama y a la normalidad. Pero ese deseo no se cumple.

La actriz Sara Vino interpreta a Tali Hadad, una de las heroínas anónimas del 7 de octubre PARAMOUNT+

Lo que sigue es un escenario de pesadilla: Itamar (Nevo Katan), el hijo mayor de Tali, de licencia del ejército, sale corriendo, fusil en mano, cuando se escuchan disparos en su calle y tras él sale la matriarca a buscarlo. “No puede ser real”, dice la mujer cuando se enfrenta con el caos barrial de vecinos abatidos en las puertas de sus casas o en sus coches, y heridos que no pueden llegar hasta el centro hospitalario cercano porque los terroristas están bloqueando el acceso. La decisión de Tali, a la que Vino interpreta con extraordinaria sensibilidad, resume el mensaje de todo el programa: la valentía, la resiliencia y la solidaridad de las personas comunes en busca de defender a los suyos.

Terroristas en el jardín: una escena de Red Alert, la miniserie sobre los sobrevivientes del 7 de octubre que se puede ver por Paramount+ PARAMOUNT+

Con el paso de las horas, que los siguientes episodios documentan, las diferentes formas de la tragedia que experimentan los protagonistas incluye el secuestro de los Yahalomi, la huida desesperada de Bat Sheva y sus hijos menores y el desencuentro entre Kobi y su esposa policía, herida por Hamas en las inmediaciones del festival musical además de la revelación del destino de Itamar y la resolución de la encrucijada de Ayoub y su bebé.

Basada en las experiencias de las personas reales que autorizaron a los creadores de la miniserie a contar sus historias, Red Alert es un retrato que deja de lado toda referencia al conflicto geopolítico entre Israel y Palestina, y tampoco menciona la posterior respuesta militar del gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza. No se trata de un documental que busca exponer los diferentes puntos de vista de la guerra en Medio Oriente o plantear discusiones históricas sobre su origen, sino de una ficción decidida a relatar con emoción y sin golpes bajos retazos de aquel día trágico para la humanidad.