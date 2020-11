Series de noviembre: qué ver en HBO, DirecTV, Amazon, Disney+ y más

Guillermo Pfenning y Laia Costa en Foodie Love, uno de los estrenos de HBO

4 de noviembre de 2020

Se acerca fin de año y las plataformas streaming y canales de cable guardan importantes estrenos que vale la pena descubrir. Por ese motivo, a continuación repasamos los títulos destacados que llegarán en el transcurso de noviembre en HBO, DirecTV, Amazon Prime Video, Disney+ y más.

Industry (miniserie)

En un mes en el que HBO guarda varias novedades,Industry es uno de los platos fuertes de la señal. A lo largo de 8 episodios, esta ficción hace foco en las altas finanzas y cómo es el carnívoro sistema en el que se llevan a cabo los negocios millonarios. Harper Stern (Myha´la Herrold) es una joven que tiene la posibilidad de hacer carrera en una importante firma llamada Pierpoint & Co. Ella llegará a ese nuevo mundo como miembro de un grupo de jóvenes promesas, en un entorno en el que todos se guían por una ambición desmedida y por la necesidad de triunfar a como dé lugar.

Con una mirada incisiva, Industry construye un salvaje retrato del mundo empresarial. En una jungla en la que todo es a matar o morir, los protagonistas establecerán distintos vínculos con la empresa de la que anhelan formar parte, a medida que descubren que no todos son medidos con la misma vara.

El primer episodio estrena el lunes 9 de noviembre a la medianoche por HBO. También estará disponible luego en HBO GO.

Vota Juan (serie completa)

El mercado español de series no deja de sorprender y conquistar a televidentes de todo el mundo y este mes Flow agrega a su catálogo una ficción que fue un suceso en ese país. Creada por Diego San José, guionista de Ocho apellidos vascos, Vota Juan cuenta la historia de Juan Carrasco (Javier Cámara). Él es el ministro de Agricultura y si bien su carrera está marcada por la mediocridad, una serie de sucesos improbables lo llevan a acariciar la presidencia. Con mucha ironía y humor, el protagonista se convierte en el vehículo que desnuda una clase política que oscila entre la negligencia, la corrupción y el desinterés. Cámara construye un personaje gigantesco que le valió numerosas distinciones, entre las que se destacó el premio de la unión de actores al mejor intérprete en una comedia. Vota Juan es una de las propuestas más originales de noviembre y una opción ideal para maridar con Veep.

Las dos temporadas se encuentran disponibles en Flow.

Foodie Love (miniserie)

La directora Isabel Coixet (Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras, Elisa y Marcela) desembarca en HBO con su primer proyecto para la pantalla chica. Guillermo Pfenning y Laia Costa protagonizan la historia sobre un hombre y una mujer que comienzan un vínculo romántico, luego de conocerse a través de una plataforma para amantes del buen comer. De este modo, la gastronomía y los sentimientos forman parte del menú de esta original ficción de 8 episodios.

Desde el 6 de noviembre, todos los viernes, a las 19.30, por HBO. También estará disponible en HBO GO.

Belgravia (primera temporada)

Quienes aún extrañan a Downton Abbey tienen motivos para celebrar porque este mes llega la nueva ficción de Julian Fellowes, creador de la saga de la familia Crawley. Una vez más, el guionista hace un retrato de época para contar una trama ambientada en un distinguido barrio de Londres. Los Trenchard son una renombrada familia inglesa, que goza de una posición de privilegio en la aristocracia, pero un romance del pasado llevará a la matriarca del clan a defender el orgullo de los suyos y de su hijo fallecido. Basada en una novela de su autoría, Fellowes adaptó a la pantalla chica esta historia que comienza con la fastuosa celebración de la Duquesa de Richmond, el trágico prólogo a la batalla de Waterloo.

Desde el 9 de noviembre, todos los lunes, a las 21, por los canales 201 y 1201 de DirecTV. Después los 6 episodios estarán disponibles en DirecTV GO.

The Mandalorian (primera y segunda temporada)

El desembarco de Disney + en la región marca el estreno oficial de varias ficciones muy esperadas. Mientras el público espera la llegada de las producciones originales de Marvel, el lanzamiento de The Mandalorian se convierte en el título más importante de esta plataforma. La serie live action ambientada en el universo Star Wars es una grata sorpresa para los nostálgicos de la saga y una atractiva puerta de entrada para quienes no están familiarizados con ese mundo. Aquí el protagonista de la historia es Mando (Pedro Pascal), un cazarrecompensas miembro de un honorable clan, que elige desobedecer órdenes cuando en una misión conoce a un atípico bebé (el famoso Baby Yoda). Con influencias que mezclan el cine de samuráis clásico y la ciencia ficción retro, The Mandalorian es sin lugar a duda el gran caballito de batalla con el que Disney+ llega a las pantallas locales.

La primera temporada estará completa. En tanto, de la segunda temporada se podrán ver los primeros 3 episodios con la llegada de la plataforma y luego se estrenará un capítulo por semana.

Hermanos a la obra (nueva temporada)

Uno de los títulos más populares de la señal Home & Health regresa con una nueva tanda de episodios. Una vez más, los gemelos Jonathan y Drew Scott irán al rescate de distintas personas que quieran remodelar por completo sus hogares, pero esta vez ellos no tendrán que empezar de cero, sino que ayudarán a distintas familias que ya instaladas en sus casas, buscarán concretar remodelaciones de todo tipo. Frente a los desafíos habituales, que van desde contar con un presupuesto limitado a encontrar la forma de lograr los pedidos de sus clientes, los gemelos pondrán al límite sus capacidades de remodelación extrema.

Desde el 6 de noviembre, todos los jueves, a las 22, por Home & Health.

Dignidad (miniserie)

Basada en hechos reales, esta ficción revela qué sucedió en la llamada Colonia dignidad, un centro fundado en Chile que fue el marco de una innumerable serie de horrores. El fundador de ese lugar fue el infame Paul Schafer, un nazi que luego de la derrota alemana se refugió en el país vecino para fundar dicho centro. Amparada por la dictadura de Augusto Pinochet, en esa colonia se llevaron adelante delitos de lesa humanidad y abusos de toda clase. A lo largo de 8 episodios, Dignidad muestra la brutal realidad que sufrieron quienes permanecieron allí cautivos.

Disponible en Amazon Prime Video a partir del 13 de noviembre.

La vida de Gotti: mafia y familia (miniserie documental)

John Gotti Jr. reflexiona sobre el legado de su padre, el jefe de la mafia John Gotti

La de John Gotti es una de las sagas mafiosas más importantes en la historia de los Estados Unidos. Desde su iniciación en ese mundo durante los sesenta y su posterior ascenso en el escalafón del crimen organizado hasta convertirse en el jefe de la familia Gambino, la vida de Gotti fue siempre sinónimo de delincuencia. En esta miniserie de 4 episodios, John Gotti Jr. habla sobre qué significó ser el hijo de uno de los mayores delincuentes conocidos y cómo lidió con la presión de ser el supuesto heredero natural de ese imperio. Un revelador material de archivo y entrevistas a muchos de los involucrados con la mafia, hacen de La vida de Gotti un título imprescindible para quienes quieran sumergirse en el submundo del crimen organizado.

A partir del lunes 23, a las 23.45, por A&E.

El costo de la guerra (miniserie documental)

¿Cuáles son las consecuencias económicas de un conflicto armado? Crédito: Prensa History

Sin poner el acento en el drama humano que implica una guerra, este documental de History toma el camino de la economía. De esa manera, El costo de la guerra analiza las graves consecuencias monetarias que deja a su paso un conflicto armado. El título echa luz sobre cómo eso afecta negativamente a las sociedades de los países que entran en guerra y qué rol juega la economía en la actual lucha contra el terrorismo.

A partir del 21 de noviembre, todos los sábados, a las 23.25, por History.

