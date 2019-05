Daniel Radcliffe en Miracle Workers, la comedia en la que, una vez más, le toca salvar al mundo

Daniel Radcliffe. Si hay alguien que tiene experiencia en interpretar personajes destinados a salvar el mundo ese es Daniel Radcliffe . Y entonces quién mejor que el actor que interpretó a Harry Potter para transformarse en Craig, el barbudo ángel encargado de escuchar las plegarias de los habitantes de la Tierra e intentar responderlas. Esa es la premisa de la comedia Miracle Workers en la que Steve Buscemi interpreta a Dios en un momento anímico bastante complicado. Es que cansado de la falta de fe de tantos el Todopoderoso ya no se ocupa de los asuntos de su creación: más bien está considerando la posibilidad de hacerla volar en pedazos para empezar todo de nuevo. Y ahí aparece el tímido Craig obligado a reaccionar, por fin, después de milenios de resignada pasividad. Gracias a los guiones que plantean escenarios tan delirantes como divertidos, la serie de siete episodios no sólo consigue construir un universo narrativo detallado sino que, sobre todo, aprovecha al máximo la habilidad de Radcliffe para la comedia y los rescates mágicos. Miracle Workers. Disponible en TNT Series/Flow

Martin Clunes. Hay actores que tienen la habilidad de interpretar personajes cuya aparición en pantalla reconforta inmediatamente al espectador como una taza de té en un día de frío. A esa categoría pertenece Martin Clunes, el actor británico que lleva quince años y 63 episodios encarnando al Doctor Martin en la serie homónima. Algo del gruñón y fóbico médico, además de la profesión, comparten Martin y el sir Arthur Conan Doyle que interpreta Clunes en Arthur & George, la miniserie basada en la novela de Julian Barnes. En la historia, que el novelista tomó de un caso real, el autor de Sherlock Holmes acaba de enviudar y no tiene ningún interés en escribir una nueva aventura de su famosa creación, pero sí se entusiasma cuando se entera del caso de George Edalji, un abogado de origen indio condenado por un crimen que aparentemente no cometió. El misterio parece involucrar a los policías de su pueblo incluido el sargento Upton, interpretado por Conleth Hill, más conocido como el recientemente fallecido Varys de Game of Thrones. Arthur & George. Disponible en Europa Europa/Flow

Suranne Jones. Cuando protagonizaba el thriller Doctor Foster, la interpretación de Suranne Jones tenía tantos matices que de una escena a otra podía pasar de la angustia y la indefensión a una furia tan explosiva que sugería una personalidad capaz de cometer atrocidades sin sentir remordimientos. Ese rango expresivo aparece y suma elementos en Gentleman Jack, la comedia de modales creada por Sally Wainwright , guionista de la imperdible Happy Valley. Basado en los diarios de Anne Lister, una terrateniente y ávida viajera que desafiaba los códigos de la sociedad del siglo 19 con su espíritu aventurero y su abierta homosexualidad. Un personaje complejo que Jones retrata con la exacta cantidad de desprejuicio y sensibilidad. Cada vez que Anne mira a cámara para hacer al espectador cómplice de su último impluso de rebeldía, genera la empatía buscada. Casi lo contrario que provoca Gemma Whelan (Yara Greyjoy en Game of Thrones) con su interpretación de Marian Lister, la amargada hermana menor de Anne. Gentleman Jack. Disponible en HBO/HBO Go

