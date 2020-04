¿Qué veo? Un conspirador contra la corona y la sucesora de Batman

Rashida Jones, una madre menos que modelo

Ruby Rose en Batwoman . En principio nada resulta muy diferente de cualquier otra historia de superhéroes adaptada de las historietas a la pantalla. Un acontecimiento trágico en la niñez que causa un trauma que le dará forma al futuro del personaje central, algunos secretos familiares y un amor con final infeliz completan el punto de partida. Sin embargo, en esta serie producida por Greg Berlanti, el responsable de adaptar las historias de los personajes de DC a la TV, todo adquiere un significado distinto porque su protagonista es una mujer lesbiana. En pos de revisar el relato de la Batichica, un personaje de las historietas y anteriores versiones televisivas que era más asistente de Batman que heroína con peso propio, los productores decidieron contar otra historia. Para ello necesitaban a una actriz que pudiera realizar las escenas de acción convincentemente pero sobre todo que representara la diversidad presente en los guiones. Y la actriz australiana cumplía ampliamente con esos dos requerimientos. Conocida por sus papeles en Orange is the New Black y la película Resident Evil , Rose encarna a Kate Kane y su alter ego Batwoman con la intensidad física y emocional que el papel necesitaba. 1 temporada. Disponible en HBO Go/Flow

Rashida Jones en #BlackAF. En esta nueva sitcom, que Netflix estrenó la semana pasada, Jones tiene la difícil tarea de interpretar a una madre no demasiado atenta a sus seis hijos que pasa tanto tiempo peleando con su marido como haciendo compras de artículos de lujo. Es que la actriz que muchos reconocerán por su papel en Parks & Recreation aquí interpreta a la esposa de Kenya Barris, guionista y productor de series como blackish, que en esta comedia hace de sí mismo (o una versión de sí mismo en la que su esposa es encarnada por Rashida Jones). Lo cierto es que más allá de las piruetas mentales que haya que hacer para distinguir ficción de realidad y esta historia de la que cuenta blackish , el trabajo de Jones se destaca. Acostumbrada a jugar a ser la única persona sensata en medio de la locura, como en la comedia Angie Tribeca , acá la actriz -que también es directora y parte del fantástico documental Quincy , dedicado a su papá Quincy Jones-, se suelta para convertirse en el personaje más alocado de una familia que está repleta de ellos. 1 temporada. Disponible en Netflix

Kit Harington en Gunpowder . Las historias de familia enredadas en conspiraciones y violentas disputas de poder parecen sentarle muy bien a Harington. Y esta miniserie de la BBC de alguna manera explica por qué. Contar la vida de Robert Catesby, uno de los organizadores de un plan para matar al rey James I en el siglo XVII, es de alguna manera relatar la propia. El actor de Game of Thrones es descendiente directo del hombre que, en su desesperación por defenderse de los abusos de la corona que perseguía como si fueran criminales a quienes practicaban el catolicismo, se sumó a los rebeldes comandados por Guy Fawkes para volar el Parlamento y asesinar al monarca. Si la primera impresión del actor en esta miniserie es el parecido entre este personaje y su famoso Jon Snow, lo cierto es que rápidamente esa similitud queda restringida a que ambos son hábiles con la espada y sufren por el destino de su familia. Las buenas intenciones de Snow y su espíritu heroico en Catesby son reemplazadas por una ira que lo convierte en un hombre impulsivo y despiadado. 1 temporada. Disponible en TNT Series