3 series para ver: A Confession, Better Things y Stumptown

Natalia Trzenko 11 de septiembre de 2020

Imelda Staunton en A Confession. Mientras nos vamos acostumbrando a la idea de que en las últimas dos temporadas de The Crown-la quinta y sexta-, la actriz inglesa se convertirá en la Reina Isabel II, esta serie policial resulta un buen ejercicio para despegarla de uno de sus papeles más famosos: la malvada Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter.

Nominada al Oscar por su papel en El secreto de Vera Drake, el film de Mike Leigh, Staunton es una de las intérpretes más reconocidas y solicitadas del cine y la TV británicos. En A Confession, basada en un caso real, Staunton interpreta a Karen Hawkins, una mujer desesperada por encontrar a su hija Becky, cuya adicción a las drogas la alejó de su familia. En el contexto de la investigación policial por la desaparición de otra joven que resulta ser vecina de los Hawkins, comandada por el detective Stephen Fulcher, encarnado por Martin Freeman, otra cara conocida de la TV y el cine, Karen empieza a sospechar que su búsqueda podría conectarse con el nuevo caso. Una temporada. Disponible en Directv Go.

Pamela Adlon, protagonista, creadora y directora de Better Things

Pamela Adlon en Better Things. Ya hace tiempo instalada en el podio de las mejores y más interesantes comedias de los últimos años, la nueva temporada de la serie que acaba de estrenar Fox Premium confirma que pocos ciclos tienen la belleza, la inteligencia y la sensibilidad de Better Things. Y todo empieza y termina con Pamela Adlon su creadora, guionista, directora y protagonista. Luego de conocidas las acusaciones de abuso a Louis C.K., su cocreador y mentor, Adlon siguió adelante. Y siguió mejor, mucho mejor. Cada vez más personal e íntima la narración y la puesta en escena de la comedia consiguieron una identidad tan definida como fascinante. Basta con ver el primer episodio de la cuarta temporada con los planos que recorren los espacios en los que habitan Sam (Adlon) y sus hijas y ser testigos de sus vínculos con ellas y su madre, cada vez más intratable, demandante y vulnerable para querer vivir aunque sea un rato en el universo artesanalmente creado e interpretado por Adlon. 4 temporadas. Disponible en Fox Premium.

Colbie Smulders en Stumptown

Colbie Smulders en Stumptown. Para muchos siempre será Robin Scherbatsky la peculiar ex estrella de pop canadiense que en How I Met Your Mother demostraba que la protagonista femenina era mucho más que el interés romántico del muchacho al frente del elenco. Otros la relacionarán con la capaz, inteligente y comprometida agente de S.H.I.E.L.D. en Los Avengers. Pero en el punto exacto en el que se unen esos dos papeles se encuentra Dex, el personaje central de este drama/comedia policial en la que Smulders interpreta a la veterana de la marina de los Estados Unidos que participó en la guerra de Afganistán y tiene todos los traumas para probarlo. Sagaz, cínica y más que perdida en su vida personal Dex, basado en la protagonista de una serie de novelas gráficas escritas por Greg Ruck que es también el creador de la serie, le calza a Smulders como un guante. Todo funciona gracias a ella. Cuando aparece ensimismada por su adicción al juego, cuando sufre los efectos del estrés postraumático y cuando tiene unos diálogos dignos de comedia romántica con su amigo Grey a cargo del actor Jake Johnson de New Girl, que también es el protagonista de la serie animada Hoops recientemente estrenada en Netflix. Una temporada. Disponible en Amazon Prime Video.