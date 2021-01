Sarah Jessica Parker y sus coprotagonistas en Sex and the City cobrarán un millón de dólares por episodio Crédito: IMDB.com

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de enero de 2021 • 10:17

Las estrellas del regreso de Sex and the City por HBO Max, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, cobrarán más de un millón de dólares por cada episodio de la nueva temporada, que tendrá un total de 10.

La estrambótica suma fue revelada por Variety tras el anuncio del regreso de la serie que marcó una época de la aclamada ficción, y que en esta ocasión, tendrá a las artistas frente a las cámaras y como productoras ejecutivas.

Sin embargo, como la serie es considerada como una producción de alto perfil no sorprende que el salario de las intérpretes sea de tal calibre, como ha ocurrido con protagonistas de otras realizaciones como Big Little Lies o Star Trek: Picard, que han percibido sumas similares por sus papeles.

El regreso de los personajes de Sex and the City llevará por título And Just Like That, y seguirá a Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) en su vida y sus relaciones amorosas a la edad de los 50 años.

Kim Cattrall, quien dio vida a la cuarta integrante del inolvidable grupo original, Samantha Jones, no formará parte del proyecto, que comenzará a rodarse en Nueva York a mediados de año. Entre los motivos que llevaron a la ausencia de la actriz en la nueva entrega destaca su enfrentamiento con Sarah Jessica Parker por diferencias que tendrían su origen en el plano laboral.

Sex and the City fue creada por Darren Star y está basada en el libro del mismo nombre de Candace Bushnell. La serie se estrenó en 1998 y duró seis temporadas, hasta 2004.

Conforme a los criterios de Más información