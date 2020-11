Sorpresa: This Is Us interrumpe su quinta temporada y regresa en 2021

Los hermanos Pearson regresarán en enero, tras solo cuatro episodios emitidos de la quinta temporada Crédito: Fox

Para sorpresa de todos, This Is Us entra en un inesperado impasse. El cuarto episodio de la quinta temporada de la serie, "Honestly", emitido anoche por Fox Premium, será el último del drama familiar que podremos ver este año. La producción regresa el miércoles 13 de enero de 2021 con los 14 capítulos restantes.

"Este es el abrazo que te damos al decirte que #ThisIsUs se toma un descanso. Los Pearson regresan en enero 2021. No te pierdas el último episodio estreno del año", tuiteó Fox Premium el miércoles, confirmando así que la serie, que todos los años tiene su momento de descanso, en esta oportunidad lo adelantó más de la cuenta.

El motivo está directamente vinculado con la pandemia de coronavirus y cómo la misma alteró los planes de rodaje, el cual comenzó de manera tardía. Como consecuencia, el efecto dominó provocó que la serie solo pueda emitir cuatro episodios en este 2020. Ante la reacción de los seguidores en las redes, el showrunner, Dan Fogelman, dejó un tuit para calmar las aguas.

"Va a haber muchas respuestas para cuando regresemos. Lo prometo. Los guionistas de This Is Us están muy inspirados, y estamos haciendo [los capítulos] lo más rápido (y de manera segura) posible. Estoy muy entusiasmado por todo lo que está por venir", escribió el creador. Sterling K. Brown, quien interpreta a Randall Pearson, también eligió Twitter como plataforma para despedirse hasta el año próximo.

En cuanto a la temática de la quinta temporada, la serie se hizo eco de la pandemia de Covid-19 y nos dio un pantallazo de cómo se encuentra la relación entre Randall y Kevin (Justin Hartley). Luego de una brutal discusión que fue el epicentro del season finale de la cuarta entrega, los hermanos se vuelven a ver las caras para ayudar a su madre, Rebecca (Mandy Moore), pero ninguno de los dos parece dispuesto a perdonar al otro por las duras frases que se espetaron en pleno cumpleaños de su sobrino, Jack.

En cuanto a Kate (Chrissy Metz), su matrimonio se recuperó de una dura crisis y con su marido Toby (Chris Sullivan) están en pleno proceso de adopción. Sin embargo, un hecho que experimentó Kate en su adolescencia sale súbitamente a la luz, y la pondrá en una posición vulnerable, con muchos conflictos internos por resolver.

Por otro lado, la paternidad de Kevin y los traumas del pasado familiar de Randall también cobraron un lugar significativo en los cuatro episodios, junto a otras subtramas ambientadas en el pasado de Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca, y sus luchas cotidianas al criar a los ya populares "Big Three".

Asimismo, hubo dos grandes revelaciones argumentales que, se estima, serán desarrolladas el año próximo.

La quinta temporada de This Is Us regresa el 15 de enero de 2021 por Fox Premium.

