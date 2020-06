Los Beastie Boys sobrevivientes reflexionan sobre su carrera en el documental dirigido por Spike Jonze

Aunque menos masivos que la mayoría de las películas de ficción, los documentales van ganando público gracias a los constantes lanzamientos en distintas plataformas de streaming. En esta guía recomendamos varios títulos que aparecieron en las últimas semanas en Netflix, HBO, Amazon Prime Video, ESPN y Flow.

Atleta A, de Bonni Cohen y Jon Shenk

Si bien HBO ya había lanzado hace pocos meses otro documental muy valioso sobre el mismo tema como En el corazón del oro: El escándalo de la selección de gimnasia de Estados Unidos , esta novedad de Netflix amplía y profundiza la investigación sobre la historia de Larry Nassar, un médico que trabajó durante 29 años en el equipo de gimnasia femenina de los Estados Unidos y que en ese lapso abusó de más de 500 adolescentes (incluidas varias medallistas olímpicas). Pero no se queda allí, ya que también expone en toda su dimensión el sistema de encubrimiento del que formaron parte desde los directivos de la federación de ese deporte hasta el FBI. Disponible en Netflix.

Tirano. Cobarde. Víctima. La historia de Roy Cohn, de Ivy Meeropol

Como en la reseña anterior, ya existían aproximaciones previas a la polémica figura de Roy Cohn (1927-1986), uno de los abogados más poderosos de los Estados Unidos, discípulo y colaborador del senador republicano Joseph McCarthy (el de la cruzada anticomunista en la década de 1950), experto lobbista y mentor de Donald Trump, tanto desde el documental ( Where's My Roy Cohn? ) como desde la ficción ( Ciudadano Cohn , con James Woods). La particularidad de este proyecto es que fue dirigido por la nieta de Julius y Ethel Rosenberg, quienes fueron ejecutados en la silla eléctrica por un caso de espionaje (haberle revelado secretos nucleares a los soviéticos) tras un cuestionado juicio liderado por un entonces veinteañero Cohn. Disponible en HBO.

Disclosure: Ser trans más allá de la pantalla, de Sam Feder

Desde Judith of Bethulia , el clásico mudo de D.W. Griffith, hasta Ace Ventura: Detective de mascotas, comedia con Jim Carrey, pasando por Psicosis , de Alfred Hitchcock; Vestida para matar, de Brian De Palma; o El juego de las lágrimas , de Neil Jordan, los personajes transgénero han aparecido casi siempre en pantalla como marginales, prostitutas, víctimas y objetos tanto de la violencia como de la burla machista. Por eso, este documental de Sam Feder funciona tanto como un ensayo cinéfilo que recorre la historia de Hollywood en ese terreno como una sumatoria de valiosos testimonios de artistas e intelectuales trans en los que exponen sus experiencias y analizan qué se ha hecho bien (poco) y qué es lo que todavía falta cambiar (mucho) en la cabeza de productores, directores y guionistas de la industria para que las miradas estén libres de prejuicios y estereotipos. Disclosure , que tiene como coproductora y máxima referente en pantalla a Laverne Cox, la actriz de Orange is the New Black y una de las más reconocidas estrellas y activistas trans, apuesta a un cambio de paradigma en una industria en muchos casos transfóbica que, como se indica en el documental, y que solo en los últimos tiempos se abrió de a poco a contar con dignidad, entereza y nobleza historias de personajes no binarios. Disponible en Netflix.

I'll Be Gone in the Dark (El asesino sin rostro), de Liz Garbus

El Golden State Killer fue responsable de por lo menos 13 asesinatos y 50 violaciones entre 1974 y 1986. Más allá de las crónicas policiales de aquella época, el caso se hizo famoso a partir de la investigación que sobre él hizo durante muchos años la escritora Michelle McNamara . El Golden State Killer es, por supuesto, el eje principal de esta serie creada por Liz Garbus (realizadora de What Happened, Miss Simone? y Chicas perdidas , ambas disponibles en Netflix), pero el segundo (y no menor) es la historia de la propia McNamara, reconocida investigadora (y esposa del popular actor y stand up comedian Patton Oswalt), que murió en abril de 2016, con solo 46 años, poco antes de que se publicara el libro I 'll Be Gone in the Dark: One Woman's Obsessive Search for the Golden State Killer, que se convirtió en un éxito arrasador de crítica y ventas. Disponible en HBO Go.

Be Water, de Bao Nguyen

Dentro de la serie 30 por 30 , que ha regalado joyas como El último baile , se presenta por estos días en cable y streaming este largometraje que reconstruye la corta historia (murió a los 32 años, a causa de un edema cerebral) del astro de artes marciales Bruce Lee . Si bien protagonizó apenas cuatro largometrajes a comienzos de la década de 1970 (tuvo algunas otras participaciones previas, como el personaje de Kato, en El avispón verde y varias series televisivas), su legado y su influencia fue y sigue siendo monumental (¿hubiesen existido los Jackie Chan o los Jet Li sin él?). Su voz se escucha en off y todo el entramado narrativo está construido a partir de un extraordinario material de archivo provisto sobre todo por su familia y fragmentos de sus ensayos (hermosas las pruebas de casting a las que era sometido), entrenamientos, home movies , cartas personales y actuaciones. Entre quienes aportan sus emotivos testimonios figuran desde su hija Shannon Lee ( cabe recordar que su hijo Brandon murió en 1993, a los 28 años, como para alimentar el sino trágico de la familia ) hasta su esposa Linda Lee Cadwell, pasando por su hermano Robert Lee, su colega Dan Inosanto y su amigo Kareem Abdul-Jabbar, el gigante de 2,18 metros que se convertiría en estrella de Los Angeles Lakers y máximo anotador de la historia en la NBA. Esta noche, a las 22, por ESPN (luego disponible en Flow).

La cueva (The Cave), de Feras Fayyad

Este documental nominado al Oscar 2020 tiene varios puntos en común con otro de los candidatos al premio de la Academia como Para Sama (disponible en Netflix), empezando por una protagonista femenina en medio de los rigores de la guerra civil en Siria. La heroína en este caso es Aman Ballouri, una joven médica que dirigió un hospital en Ghouta, cerca de Damasco, entre 2016 y 2018, en condiciones inimaginables por su grado de sordidez y degradación. Mientras intenta sostener su espíritu y el de sus colaboradores, debe lidiar para colmo de males con el machismo de varios fanáticos referentes de la comunidad. Disponible en Flow.

Beastie Boys Story, de Spike Jonze

Adam Horovitz y Mike Diamond (los sobrevivientes del trío que tuvo en el fallecido Adam Yauch a su tercer y fundamental vértice) reconstruyen sobre el escenario del hermosísimo Kings Theatre de Brooklyn la historia de esa banda muy influyente y de culto dentro del rap que fue Beastie Boys. El documental de Spike Jonze (amigo del grupo formado en 1981 y responsable de varios videoclips como la mítica parodia a los policiales setentistas de "Sabotage") se sostiene en la narración en vivo y las imágenes de archivo (actuaciones en vivo, home movies, fragmentos de apariciones televisivas, sesiones de fotos, etc.). Parte obra de teatro, parte entrevista pública, parte diario íntimo , Beastie Boys Story pasa de la obvia reconstrucción cronológica a momentos de una intensidad emocional desbordante con los dos sobrevivientes quebrándose frente al público a la hora de recordar a ese amigo, compañero de rutas y artista sumamente inspirador que fue Yauch. Y a no perderse las múltiples e hilarantes sorpresas que aparecen luego de los créditos finales. Disponible en Apple TV+

Trailer de Un amor secreto - Fuente: YouTube 02:27

Video

Un amor secreto, de Chris Bolan

Ryan Murphy (sí, el de Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud, Pose y Hollywood ) y Jason Blum (sí, el de la factoría de terror Blumhouse) conforman la extraña pareja de productores de este primer documental de Chris Bolan que cuenta la increíble y conmovedora historia de Terry Donahue y Pat Henschel, dos mujeres que vivieron juntas durante más de... ¡70 años! sin contárselo a sus familiares. Terry -que llegó a ser una jugadora profesional de béisbol en la pionera liga de mujeres de ese deporte- se instaló en Chicago junto a Pat y -mientras para casi todo el mundo eran apenas roomates - para un círculo íntimo sí eran la pareja que siempre fueron. Recién sobre el final de sus vidas pudieron "salir del clóset", comunicárselo a sus familiares canadienses (que aceptan la noticia con total naturalidad) e incluso casarse en una ceremonia casera. El director es un familiar (un sobrino nieto de Terry) y el espíritu de home movie está otra vez muy presente en este film luminoso, sencillo, cristalino, encantador e irresistible. Disponible en Netflix.

One Child Nation, de Nanfu Wang y Jialing Zhang

El documental de estas dos jóvenes directoras chinas describe con contundencia y sensibilidad los alcances, excesos, abusos y efectos (niños abandonados, esterilizaciones y abortos forzados) que tuvo en el gigante asiático la aplicación de la "política del hijo único" implementada desde 1979 y hasta 2015. Más allá de su espíritu coral, Nanfu Wang (realizadora de la notable Hooligan Sparrow) expone también su propia y desgarradora historia familiar para darle al film -que cuestiona con dureza la maquinaria propagandística- la dimensión íntima y humana a uno de los experimentos sociales más impresionantes de la historia. Ganador del Gran Premio en el Festival de Sundance 2019. Disponible en Amazon Prime Video.

Tráiler de "Circus of Books" - Fuente: Netflix 02:53

Video

Circus of Books, de Rachel Mason

La directora Rachel Mason es hija de Karen y Barry Mason, un encantador matrimonio de viejitos judíos de Los Angeles. En 1976, en plena crisis económica, se convirtieron en distribuidores estrella de Hustler (muy bueno el testimonio que aporta en el film, a sus 77 años, el legendario editor de esa publicación, Larry Flynt). Luego de esos inicios, Karen (con formación en periodismo) y Barry (un inventor) tomaron el control de Circus of Books, una tienda porno de revistas, videos y accesorios que se convertiría en centro neurálgico de la comunidad LGBT durante varias décadas. El boom de los videos condicionados para gays (ellos se transformaron en los principales distribuidores en Estados Undios), el éxito económico, sus crecientes problemas con la ley (sobre todo en tiempos de puritanismo del gobierno republicano de Ronald Reagan), el avance del SIDA que tuvo a varios empleados y a muchos clientes como víctimas y las dificultades intrafamiliares son algunos de los ejes de este hilarante pero también conmovedor documental que va recorriendo -junto al surgimiento, esplendor y caída de Circus of Books- la historia de una familia y de una comunidad. Disponible en Netflix.