Streaming: Mulán y los otros estrenos que tendrá Disney en la Argentina

Cuando falta cada vez menos para su llegada a los hogares argentinos, Disney + va tomando forma y sus contenidos empiezan a adquirir certeza. En una entrevista con LA NACION, en la que reveló la estrategia de lanzamiento de su propia plataforma de streaming, el presidente de Walt Disney Company para América Latina, Diego Lerner, confirmó que Mulán no se estrenará en los cines de nuestro país y podrá verse directamente en esa plataforma a partir del 4 de diciembre.

La gran novedad es que esta película no tendrá, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, un costo diferencial para los abonados de Disney+, que estará disponible en América Latina (y, por extensión en nuestro país), el 17 de noviembre. Cuando Mulán sea incluida en el catálogo, a principios de diciembre, estará incluida en el costo básico del servicio.

Dirigida por Niki Caro y protagonizada por un elenco de actores asiáticos que hablan inglés, Mulán es la versión con personajes de carne y hueso de la historia animada que se conoció en 1998 y desde entonces integró a través de su personaje central el núcleo de "princesas" de Disney.

La película iba a ser uno de los estrenos más fuertes de 2020 en los cines para el estudio del ratón Mickey hasta que la pandemia alteró los planes y obligó a revisar la estrategia previa. Sobre todo ante la incertidumbre que se prolonga respecto del momento en que volverán a funcionar las salas con cierta normalidad en todo el mundo. Los grandes estudios necesitan de esa certeza para reorganizar el calendario de sus lanzamientos importantes.

Una situación parecida acaba de abrirse alrededor de Soul, de Pete Docter, que antes de la aparición del Covid-19 iba a ser el estreno más importante de Pixar en 2020 y hasta llegó a considerarse su estreno mundial en el Festival de Cannes, en mayo pasado. La pandemia canceló Cannes y forzó el cambio de la fecha original de estreno, prevista para junio.

En la noche del jueves, Disney anunció que Soul no pasará por los cines y tendrá en cambio un lanzamiento global directo para Navidad en Disney+. Es el primer caso en toda la historia de Pixar que uno de sus largometrajes no se proyecta en pantalla grande. Falta la confirmación oficial acerca de cómo llegará Soul a América Latina, una vez que esté activa en la región la plataforma de streaming.

¿Qué es lo que ofrecerá Disney+? En la entrevista con LA NACION, Lerner confirmó que todos los contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic dejarán el 30 de septiembre de formar parte de otras plataformas y se concentrarán únicamente allí. Además de ese frondoso catálogo, la atracción más fuerte de la plataforma estará en una serie de estrenos exclusivos correspondientes a todas esas marcas.

En el caso de Marvel, ese material anunciado en exclusividad incluye en principio a las series Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki, todas ellas integradas al universo cinematográfico del estudio y a sus películas previas, como las de los Avengers. También se anuncia la llegada de Proyecto Héroes de Marvel, un ciclo documental con retratos humanos de chicos que se destacan en sus respectivas comunidades.

Por el lado de Star Wars, con el arribo de Disney+ estará disponible la primera temporada completa de la serie The Mandalorian. La segunda tendrá un lanzamiento simultáneo con Estados Unidos a fines de este mes. El material se completa aquí con Disney Gallery: The Mandalorian y la serie animada Star Wars: The Clone Wars.

Se anticipan también tres lanzamientos exclusivos de sendos largometrajes producidos por los estudios Walt Disney y destinados desde el principio directamente a la plataforma. Entre ellas una nueva versión actualizada, live action, del clásico La dama y el vagabundo, con las voces de Justin Theroux, Tessa Thompson, Sam Elliott y Janelle Monae. También se estrenarán Togo (historia épica sobre un perro en el Ártico en la década de 1920, protagonizada por Willem Dafoe), y Noelle, relato navideño dirigido por Marc Lawrence, con Anna Kendrick, Bill Hader y Shirley MacLaine.

A esas novedades se sumarán una nueva serie del universo High School Musical, el largometraje original de Disney Channel Sociedad secreta de hijos reales y una nueva película animada de Phineas y Ferb. En cuanto a Pixar, además de lo que ocurra con Soul, la plataforma incluirá el lanzamiento de la colección completa de los cortos SparkShorts y Forky pregunta.

Finalmente, en el plan de estrenos inicial de Disney+ también aparece la serie de National Geographic The Right Stuff, dramatización en ocho episodios de los primeros tiempos de la carrera espacial estadounidense inspirada en el libro homónimo de Tom Wolfe, editado en la Argentina con el título de Elegidos para la gloria. Y también la llegada del musical Hamilton, escrito y protagonizado por Lin-Manuel Miranda, en la versión fílmica grabada en un teatro de Broadway en 2016 por su elenco teatral original.

