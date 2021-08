Succession y The Morning Show, dos series demoradas por la pandemia que están cada vez más cerca

Hasta marzo de 2020 los espectadores de series vivían según unas cuantas certezas: la guerra del streaming iba a modificar sus gastos fijos y el anuncio de nuevas temporadas de sus ficciones favoritas suponía que más pronto que temprano los episodios recién salidos del horno estarían disponibles para su consumo. Por supuesto que, pandemia mediante, más allá de que la primera parte de la ecuación se cumplió, la segunda voló por los aires. Justo cuando más se los necesitaba muchos programas tuvieron que demorar sus grabaciones y por ende las fechas de estreno de sus nuevas temporadas. Pero la espera parece estar terminando. Hoy, por fin, Succession y The Morning Show, dos de los ciclos más esperados el año pasado, dieron por fin señales de vida y hasta una fecha, aproximada en el caso de la serie de HBO, de regreso a la pantalla.

Con una foto subida esta mañana al perfil oficial de Twitter de la serie en la que se ve a Brian Cox, el magnífico actor que interpreta al patriarca Logan Roy, mirando al horizonte y con la palabra octubre como único epígrafe, los productores tendieron una mano a los fanáticos del drama ganador del premio Emmy en 2020. Una luz de esperanza después de meses de sequía que comenzaron en marzo del año pasado cuando se suponía debían iniciarse las grabaciones de la tercera temporada.

Hasta el escueto mensaje de hoy, la única pista sobre la fecha de estreno del programa era que formaba parte del video que compilaba todas las series de HBO que llegarían en 2021. Aunque todavía no se conoce el día exacto de octubre en que se verá el primer episodio, sí se sabe que esta temporada tendrá ocho capítulos en lugar de los diez usuales y que las grabaciones se llevaron a cabo en Nueva York, Virginia e Italia. Sobre la trama el secreto es tal que, según contó Cox, solo él conocía los detalles del arco narrativo de la nueva temporada de antemano, aunque en líneas generales la trama girará en torno a la traición de Kendall (Jeremy Strong) y la encarnizada lucha familiar por quedarse con el manejo de sus empresas. Además, Sarah Snook, quien interpreta a la ambiciosa Shiv, en la pandemia funcionará como una referencia de época, aunque no será central para la historia.

Sarah Snook junto a Matthew McFayden y Brian Cox en una escena de la segunda temporada de Succession HBO

“Creo que Jesse Armstrong, el creador de la serie, quiere tratar el tema con cuidado y delicadeza. Tal vez se trate de ver a alguien usando barbijo en el fondo de una escena o poniéndose alcohol en gel en las manos, esas cosas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Esos detalles pueden que estén por ahí pero no nos vamos a meter con el tema de la pandemia como tema central de la trama porque ese no es nuestro programa. Queremos ver a los Roy haciendo las cosas que nos hicieron amarlos y no enredados con la pandemia”, explicaba Snook hace unas semanas en el podcast de la revista Variety.

Trailer de la segunda temporada de The Morning Show

Este tiempo de espera causado por la emergencia sanitaria global afectó a todos pero para el público de este lado del mundo la sensación fue de un claro déjà vu de aquellos tiempos en que las series llegaban, si lo hacían, sin otro calendario establecido que el capricho o las posibilidades económicas de los programadores de los canales de aire. Puede que muchos ya no lo recuerden, pero el obligado compás de espera trajo de vuelta para algunos la sensación de incertidumbre que marcó esa época de finales del siglo 20. Y algo de esa producción televisiva de antaño o al menos su batalla por sobrevivir formará parte de la segunda temporada de The Morning Show, el ciclo de Apple TV+ que retomó sus grabaciones en noviembre pasado y hoy también anunció su próxima fecha de estreno con un tráiler alusivo.

Aniston y Witherspoon en la nueva temporada de The Morning Show Erin Simkin

El 17 de septiembre llegará el primer episodio de la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon como las dos conductoras televisivas que al final de la primera temporada se unían para denunciar las prácticas misóginas y la cultura de abuso del canal en el que ambas trabajaban. En la nueva temporada, mientras Alex (Aniston) contempla la posibilidad de regresar a la pantalla y Bradley (Witherspoon) intenta adaptarse a su nuevo compañero en The Morning Show, interpretado por el comediante Hasan Minhaj, algunas nuevas integrantes del equipo de la señal UBA les complicarán aún más la vida. Entre ellas se destaca la incorporación al elenco Julianna Margulies, como Laura Peterson, la nueva presentadora de noticias del canal y experimentada periodista de investigación; Valeria Golino en el papel de una realizadora de documentales, Paola Lambruschini, y Holland Taylor, que interpretará a Cybil Richards, la inteligente presidenta de la junta directiva de la cadena noticiosa. Además, al elenco masculino que integran Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass y Nestor Carbonell ahora se sumará Will Arnett (Arrested Development), como el agente de Alex.

Casi dos años después del lanzamiento de la primera temporada, The Morning Show vuelve con diez episodios en los que, según explicó Aniston recientemente al sitio especializado Deadline, la pandemia estará incluida en la trama de una manera “divertida y emocionante”, aunque se apuró en aclarar que lo divertido y emocionante no es el tema sino el modo en que la serie lo incluirá a la narración que en su temporada inicial giró en torno a temas actuales como el movimiento #metoo y las desigualdades de género en el ámbito laboral.