Paddy Considine y Bel Powley. Perturbadora, incómoda e intrigante esta serie británica desarrolla su trama policial y su misterio a partir del escenario político de la Gran Bretaña actual, en el que los conflictos raciales internos se encuentran con la amenaza del terrorismo internacional. Un escenario similar al que transitaba Guardaespaldas, aunque aquí la narración sea más fragmentada y dependa de las notables interpretaciones de sus protagonistas, que van de un veterano del cine, el teatro y la TV británica, Patty Considine; una joven promesa con una vasta experiencia , Bel Powley, a un debutante que impacta en cada escena, Nabhaan Rizwan. Considine interpreta al hastiado agente de contraterrorismo Gabe Waters, al que le aporta la intensidad que también tenían sus personajes en Peaky Blinders y en películas como Bourne: El ultimátum y Tierra de sueños. Powley, protagonista del imperdible film independiente Diario de una chica adolescente interpreta aquí a la adusta agente novata Holly Morten, casi el total opuesto de su personaje en el film. Informer. Disponible en Directv/Directvplay

Allison Tolman. Cuando se estrenó la primera temporada de Fargo, muchos pusieron en duda la capacidad de su creador, Noah Hawley, de aportar algo distinto y al mismo tiempo respetuoso y cercano a la película de los hermanos Coen. Una preocupación que probó ser un prejuicio gracias a los inspirados guiones, la puesta de escena y las actuaciones de sus protagonistas.

A los probados Martin Freeman y Billy Bob Thorton se sumó Allison Tolman, una actriz hasta ese momento prácticamente desconocida. Algo que cambió rotundamente luego de su interpretación de Molly Solverson, el personaje de Fargo que le permitió ser la protagonista de su propia comedia: Downward Dog. En la serie de Amazon Prime Video Tolman, que se sumó a la nueva temporada de Good Girls y participa en I'm Sorry, interpreta a Nan, publicista adorada por su perro Martin. De hecho, el hilo conductor de cada capítulo parte del punto de vista de la mascota. Una idea curiosa que funciona gracias a la interpretación de la talentosa Tolman. Downward Dog. Disponible en Amazon Prime Video

Aziz Ansari. Desde que en 2015 se estrenó en Netflix la primera temporada de Master of None, la carrera del comediante, actor y autor Aziz Ansari cobró una velocidad y una dimensión global que hasta ese momento no habían conseguido sus especiales de comedia ni su papel en la genial Parks & Recreation. Gracias a la serie que protagonizó y escribió para la plataforma de streaming Ansari era el nuevo rey de la comedia norteamericana. Hasta que un artículo en un blog feminista lo acusaba de haber acosado sexualmente a una mujer con la que había tenido una cita y que prefería guardar el anonimato. En tiempos de #MeToo, Ansari pidió disculpas por lo que él creía era un malentendido y todos sus proyectos quedaron en suspenso. Hasta que decidió volver a sus raíces como comediante de stand up, hacer una gira hablando sobre lo que sucedió y eventualmente grabar su actuación para este especial de Netflix. Para algunos será un modo de reencontrarse con un comediante valioso y para otros la confirmación de que no lo soportan. Aziz Ansari: Right Down. Disponible en Netflix