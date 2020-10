Euphoria

No hay días tranquilos en el universo de la producción de series. Casi al unísono tres noticias reflejaron el estado de situación de la industria audiovisual anglosajona. Por un lado, las buenas nuevas: a pesar de las dificultades para retomar las grabaciones de su segunda temporada debido a la emergencia sanitaria global, Euphoria, el exitoso drama de HBO retornará este año con un par de especiales que llegarán en diciembre a la pantalla.

Confirmados por Zendaya a través de Twitter, la protagonista de la serie y reciente ganadora del premio Emmy a mejor actriz dramática por su interpretación de la conflictuada Rue, los dos episodios -grabados según los protocolos establecidos a partir de la pandemia- seguirán a su personaje luego de lo sucedido en el final de la primera temporada entre ella y Jules (Hunter Schafer) y durante la celebración de navidad.

Dominic West, del escándalo personal al de la ficción Crédito: GROSBY GROUP

Otra noticia alentadora llegó de parte de The Crown, la serie de Netflix que el próximo 15 de noviembre estrenará su cuarta temporada. Aunque falta la confirmación oficial, la revista especializada Variety aseguró que Dominic West es el más firme candidato para interpretar al príncipe Carlos en las dos últimas temporadas de la serie. El actor de The Wire y The Affair que la semana pasada protagonizó su propio escándalo con los paparazzi podría experimentarlos también en la ficción si acepta interpretar al heredero de la corona junto a la actriz australiana Elizabeth Debicki (El gran Gatsby), que ya fue confirmada para encarnar a la princesa Diana en la quinta y sexta temporada que abarcarán un periodo que va desde mitad de los años noventa hasta el principio de los 2000.

Lejos, cancelada después de una temporada

Pero claro, más allá de los anuncios que hablan de la capacidad de la industria televisiva de seguir adelante a pesar de los embates de este año por supuesto que 2020 también demostró ser un periodo extremadamente complicado para algunas producciones. En el caso de Netflix a las ya canceladas GLOW, Adolescentes cazadoras de recompensas, El cristal encantado: la era de la resistencia, Altered Carbon, The Society y Esta mierda me supera, ahora se sumó Lejos, la serie que protagoniza Hilary Swank. El drama familiar sobre una astronauta que comanda una misión a Marte mientras en la Tierra su hija adolescente y su marido deben lidiar con su ausencia se estrenó en septiembre y contó con diez episodios.

