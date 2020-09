Premios Emmy 2020: la noche en que Zendaya hizo historia

Premios Emmy 2020: la noche en que Zendaya pasó a la historia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de septiembre de 2020 • 02:25

Fue una ceremonia inusual. La pandemia de coronavirus llevó a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión a buscar alternativas para esta nueva entrega de los Emmy. Y a pesar de que algunos de los artilugios que idearon se convirtieron inmediatamente en tendencia en las redes sociales, y de que Schitt's Creek, Watchmen y Succession se convirtieron en las grandes ganadoras, fue la consagración de Zendaya uno de los momentos más sorpresivos de la velada.

La actriz, que se impuso en la categoría de mejor actriz dramática por su desempeño en la serie de HBO Euphoria, no solo les "arrebató" el premio a las experimentadas Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer y Sandra Oh (Killing Eve) y Laura Linney (Ozark), sino que se convirtió en la intérprete más joven en alzarse con la codiciada estatuilla.

Quién es esa chica

Zendaya Maree Stoermer Coleman tiene apenas 24 años, pero cuenta con una carrera tan abarcativa como exitosa. Ya desde niña, participó de obras de teatro en su Oakland natal, formó parte de un grupo de danza y también prestó su rostro a campañas publicitarias y videoclips. En 2009 desembarcó en la televisión, y lo hizo a lo grande, como protagonista de Shake It Up, de Disney Channel, donde no solo dio muestras de su talento para la actuación, sino que también pudo mostrar su destreza en el baile y el canto.

Su debut en la pantalla se produjo en 2012, en la película Frenemies, pero fue en Hombre Araña: bienvenido a casa, en el rol de Michelle Jones, donde consiguió destacarse y ser tenida en cuenta como algo más que una gran promesa. Luego llegarían la secuela del film del Universo Cinematográfico de Marvel y El gran showman, donde compartió crédito con Hugh Jackman, Michelle Williams y Zac Efron.

En 2019 aceptó el desafío de prestarle el cuerpo al personaje por el que acaba de pasar a la historia; un rol tan controvertido como complejo que le permitió demostrar sus condiciones. Rue es una adolescente que intenta volver a su vida luego de haber sido internada a causa de una sobredosis, pero para lograrlo no solo deberá luchar contra sus propios demonios sino que tendrá que esquivar las tentaciones y aprender a moverse de nuevo en un entorno por momentos hostil y por otros, indiferente.

Zendaya, mejor actriz de serie dramática por Euphoria - Fuente: TNT 02:40

Video

Este domingo, Zendaya fue una de las pocas invitadas para acompañar a Kimmel, presencialmente, en la ceremonia. Minutos más tarde, ya desde su casa y rodeada de algunos de sus familiares, no podría evitar la emoción al escuchar su nombre como el de la gran ganadora de uno de los galardones más esperados.

A pura sonrisa, y luciendo el segundo vestido de la noche, miró fijamente a la cámara y expresó su agradecimiento: "Gracias a la Academia y a las mujeres maravillosas que conforman esta categoría. Las admiro mucho. Esto es una locura y voy a llorar". Y continuó: "Gracias a mi familia y a mi equipo, que están aquí conmigo. Gracias al elenco, al equipo... Soy muy afortunada de ir a trabajar con ustedes y me inspira todo lo que hacen".

"A Sam Levinson, el director de Euphoria... Estoy agradecida por Rue y que hayas confiado en mí para contar esta historia y espero que sigas orgulloso de lo que lo construimos juntos", resaltó. "Sé que es un momento raro para estar celebrando, pero quiero decir que hay esperanza en la gente joven. Sé que nuestro programa no siempre es visto como un gran ejemplo, pero quiero decirle a todos mis compañeros que hacen el trabajo en las calles que los quiero, los admiro y les agradezco", finalizó la joven ganadora, que fue muy aplaudida por sus pares en pantalla.

Conforme a los criterios de Más información