Setlist de Oasis en River 2025: la supuesta lista de temas de su visita a la Argentina

Oasis regresa a Argentina el 15 y 16 de noviembre para presentarse en el estadio Monumental de River Plate. Además de confirmar a Richard Ashcroft como artista invitado, un setlist filtrado en redes sociales sugiere el repertorio musical que la banda podría interpretar en su gira Oasis Live ‘25.

La banda británica regresa a River Plate tras 16 años

Posible repertorio de Oasis en Argentina 2025

El setlist que se filtró en redes sociales como X, incluye:

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock and Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Es importante destacar que la lista no fue confirmada oficialmente por la banda.

Oasis se presentará en el Estadio Monumental el 15 y 16 de noviembre (Instagram: @dfentertainment)

Richard Ashcroft será el telonero de Oasis en los conciertos en River

La productora DF Entertainment comunicó que Richard Ashcroft, exlíder y vocalista de The Verve, abrirá los conciertos de Oasis en Buenos Aires, quien ya participó como invitado especial en los shows que la banda ofreció en Reino Unido e Irlanda. El músico expresó su deseo de unirse a la gira sudamericana y este deseo se concretó.

Ashcroft declaró que la composición de Noel y el espíritu de Liam Gallagher fueron una gran fuente de inspiración para componer algunos de sus mayores éxitos. Mencionó específicamente “Bittersweet Symphony”.

Richard Ashcroft visitó a la Argentina en 2016 Agustín Dusserre - RollingStone

El músico inglés se presentó por primera vez en Argentina en 2016, donde participó en el Personal Fest y ofreció un show más íntimo en el Gran Rex. En una entrevista con LA NACION, comentó: “Sé que la gente tiene fuerte afinidad con mis canciones, tengo que tener en cuenta que nunca estuve ahí, armar el set pensando en eso. Va a ser emotivo e inspirador para todos, no solo para el público. Quiero dar un mensaje fuerte y que ojalá podamos llegar a ese lugar de trascendencia. Imagino que será como tocar en Manchester, allí la gente se vuelve loca cada vez que toco”. Luego, regresó a Argentina en 2017 y actuó en el Luna Park.

El artista es considerado uno de los exponentes más importantes del britpop, tanto por su trabajo como líder de The Verve como por su carrera solista. Además de colaborar con Oasis, también trabajó con otras bandas como Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle.

Recuerdos de Oasis en Argentina

La última visita de Oasis a la Argentina fue en 2009 SOLEDAD AZNAREZ - La Nación

Oasis construyó un lazo fuerte con el público local a través de varias visitas. Si bien su último show fue en 2009, los recitales anteriores dejaron una marca imborrable. El debut en Argentina fue en 1998, con dos presentaciones a lleno total en el Luna Park durante la gira Be Here Now. Años después, en 2001, formaron parte del Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo, donde compartió escenario con Neil Young, y regresaron al mismo lugar en 2006.

El último concierto en Buenos Aires tuvo lugar en mayo de 2009, poco antes de la disolución de la banda, en el estadio de River Plate. La interpretación de “Don’t Look Back in Anger” durante ese show se convirtió en un momento icónico, consolidando el vínculo con sus seguidores argentinos. Noel comentó: “Ese show fue increíble; la forma en que el público cantó cada canción nos hizo sentir como en casa”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.