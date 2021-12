Silvia Pérez habló de su trágica relación con Alberto Olmedo: “Nos separamos el día de su muerte”

Silvia Pérez fue invitada a Debo Decir (América) y habló con Luis Novaresio de la relación que tuvo con Alberto Olmedo y los vicios que desencadenaron la muerte del capocómico. “El negro estaba muy solo”, reconoció.

En el informe llamado “Todos tienen que ver con todos”, mostraron un tape en el que la actriz contó que la última vez que había visto a Olmedo había sido en la función previa a su muerte, y que ella tomó la decisión de no ir a cenar con él y su grupo de amigos porque esa misma noche ambos se habían separado.

Luego de ver el video, Pérez respondió una duda del conductor respecto de si su relación con Olmedo terminó el día anterior a su muerte y si él seguía formalmente en pareja con la modelo Nancy Herrera. “No, fue el mismo día. Estaba separado de Nancy, quizás no divorciado, pero estaba separado porque había sido después del gran escándalo donde se descubrió que ella salía con Cacho Fontana”.

Silvia Pérez habló de su relación con Alberto Olmedo

Con la mirada atenta de todos, continuó con su relato: “El Negro estaba solo y muy tomado durante esa etapa. De todas maneras fue una situación muy difícil, muy fuerte, de mucha confusión de roles, sentimientos, emociones, de querer salvar a una persona que estaba al borde de la muerte. Estaba desencantado, desesperado. Había una situación muy fea que se vivía alrededor, donde todos veíamos lo que pasaba y él no quería verla”.

“¿Hablamos del consumo?”, interrogó Novaresio. Sincera, Silvia respondió: “Sí, y de muchos vicios en relación con todo. Tenía falta de amor, no de todo el mundo, ya que todo el mundo lo amaba, pero lo importante es amar, no que te amen.

En relación con cómo manejó la situación, la exmodelo comentó que fue “muy difícil”. “Yo tenía 32 años, me sentía salvadora. A mi se me agudizó toda la etapa del deporte, vegetarianismo, comida sana, y a él le llamaba la atención una persona como yo porque le parecía imposible”.

Silvia Pérez y el Negro Olmedo actuando juntos en un sketch Capturas

Hacia el final, compartió con todos algunas anécdotas de su relación, como cuando quiso ayudarlo a dejar sus vicios. “Una vez durante una semana o un poco más, él dejo de consumir. Y se apagó totalmente, porque era algo que realmente no podía manejar. Él decía: ‘Yo sé hasta donde puedo, lo dejo cuando quiero’. Y no. Pero yo era muy chica y fomentaba eso: ‘Vamos a la playa, vamos a nadar…’. Después, la mayor parte del tiempo era verlo hacer eso, sentir esa impotencia y tratar de rescatar algo que yo no conocía en ese momento”.