Sin rencor: Jimena Barón irá Disney junto a la expareja italiana de Daniel Osvaldo

La semana pasada Elena Braccini sorprendió con una dura advertencia a Gianinna Maradona y remarcó que Daniel Osvaldo no le paga la cuota de alimentos por sus hijas Victoria y María Elena. Este lunes, Jimena Barón reveló que tiene una muy buena relación con la ex del futbolista -y padre de su hijo Morrison- y que planean viajar todos juntos a Disney.

Entrevistada por Maite Peñoñori de Los Ángeles de la Mañana (eltrece), Jimena Barón sostuvo que mantiene una muy buena relación con la expareja italiana de Daniel Osvaldo, Elena Braccini. Como si fuera poco, la artista y jurado de La Academia de ShowMatch reveló que viajarán a Orlando juntas y con los hijos de ambas.

“Nosotras estamos súper comunicadas. En su momento hablamos [sobre Osvaldo]. Nosotras tenemos niños que son hermanos para toda la vida. Yo le cambié el pañal a sus hijas. Las amo con mi alma a Vicky y Maru, las extraño muchísimo. Las veo crecer por FaceTime”, sostuvo Barón en relación al vínculo que mantiene más allá de la distancia física.

Jimena Barón planea viajar a Disney con Elena Braccini, ex de Daniel Osvaldo

En medio de su relato, Barón sorprendió al revelar que planean un viaje en conjunto con la ex de su ex y los hijos de ambas. “Yo iba a viajar a Italia, pero nos agarró a pandemia. Ahora estamos organizando para ir todos a Disney. Yo soy así, como los Benvenuto, que venga ella, el nuevo marido. La banco mucho. Es una excelente mamá. Hay cosas que decido no contar porque mi hijo está más grande y prefiero guardármelo, pero la respeto mucho como mujer, como mamá”, reveló la intérprete de “La Cobra”.

Sobre el final de la entrevista, Barón prefirió no comentar acerca de los dichos de Braccini para con Gianinna Maradona, la nueva pareja de Osvaldo. “Yo estoy gastando mucha plata en terapia para no hacer comentarios, para no llorar. El momento clave fue cuando nos conocimos. Ella lloraba, yo lloraba, nos abrazamos. Y nuestra alianza, y nuestra amistad, es porque nuestros hijos son hermanos para toda la vida”, concluyó.

