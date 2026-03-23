“El anabólico se te fue al cerebro”: así fue la escandalosa pelea entre Sol y Manuel en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entró en conflicto por la pelea entre Sol Abraham y Manu Ibero. En un extracto que se viralizó en las redes sociales se observa como la expareja de Zoe Bogach tomó el mando de la cocina y criticó a Cinzia Francischiello por no colaborar con la limpieza del hogar.

“Vino Cinzia y dijo algo del desayuno... ahora dejó la taza acá”, dijo Ibero, enfurecido por la actitud de la participante venezolana. Ante este reclamo, Sol, acostada en el sillón, le recriminó por no decírselo frente a frente y eso llevó a un caluroso ida y vuelta ante la vista de los demás “hermanitos”.

Manuel Ibero se desencajó tras las acusaciones de Sol Abraham

“A vos te lo digo en la cara: ¡no lavás un car***!“, indicó Manuel, ofuscado no solo por defender a su compañera, sino, también, por no poner voluntad a la hora de limpiar. En una actitud pasiva, Sol empezó a buscarle los puntos débiles y le indicó que podría ser el próximo eliminado de la casa.

“¿Estás nervioso? Me parece que te vas, por eso estás nervioso“, sostuvo sobre la presencia, hasta ese entonces, de Manuel en la placa. Durante la jornada de este domingo, el personal trainer salió de la misma.

Los siete nominados que quedaron en la placa: este lunes, uno de ellos se va de la casa de Gran Hermano

A medida que el ida y vuelta subió de tono, las acusaciones continuaron resquebrajando su relación: “Hablás, hablás y hablás y ni siquiera ganaste tu edición”, sostuvo Manuel sobre la participación de Sol en Gran Hermano 2011. Del otro lado, la respuesta fue inmediata: “Voy a dormir, cociná, que eso te sale bien. Para eso viniste, para cocinar y generar contenido”.

Cara a cara, Manuel y Sol comenzaron a recriminarse cuestiones personales que no hicieron más que generar un punto de ebullición en el medio de la casa, ante la atenta mirada del resto.

“Andá a entrenar, inyectate cositas saludables. Esos músculos son naturales, ¿no? Tus músculos no son naturales. El anabólico se te fue al cerebro“, cerró Abraham, quien dio por terminada la discusión.