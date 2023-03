Sol Pérez ganó The Challenge Argentina y lo celebró con un mensaje de empoderamiento en el Día de la Mujer: “Podemos todo”

escuchar

Durante la noche del martes, se llevó a cabo la final de la primera edición de The Challenge Argentina (Telefe). El certamen, que comenzó a emitirse hace menos de un mes y que ya estaba grabado en su totalidad cuando salió al aire, consagró al ganador el 7 de marzo. Después de una ardua competencia, Sol Pérez se quedó con el certamen.

La primera temporada del reality en Latinoamérica fue llevada a cabo en la Argentina, donde se eligió a celebridades de distintos rubros para convivir y participar en competencias físicamente demandantes. Además de esto, también se le agregaba el condimento del aislamiento, para hacer más arduos los enfrentamientos y mostrar cómo se desenvolvía cada participante dentro de la competencia.

Concretamente, los 18 elegidos para comenzar el certamen fueron: Sofía “Jujuy” Jiménez, Lizardo Ponce, Claudia Albertario, Fernando Burlando, Eva Bargiela, Yeyo de Gregorio, Virginia Elizalde, Benjamín Alfonso, Carolina Duer, Rodrigo Cascón, Floppy Tesouro, Adrián Cormillot, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Julieta Puente, Octavio “Oky” Appo, María Fernanda Callejón y Lionel Ferro. Por el premio de $15.000.000, los participantes compitieron durante cuatro semanas y finalmente la panelista de Gran Hermano fue la ganadora.

Sol Pérez se consagró ganadora de The Challenge Argentina

En la última emisión de la primera temporada, Puente, Ferro, Cascón, Oky, Yeyo, Sol Pérez, Bargiela y Albertario comenzaron el programa. Sin embargo, los dos primeros quedaron en el camino y no pudieron participar en la final.

Luego de que los seis participantes restantes cruzaron la meta, Marley, conductor del ciclo, comenzó a revelar el orden en el que completaron los desafíos de The Challenge. Además de Sol que se consagró campeona con un tiempo de tres horas y dos minutos, el podio lo completaron Oky con 3 horas y 23 minutos y Yeyo de Gregorio con tres horas, 43 minutos y siete segundos.

Sol Pérez se consagró como la primera ganadora de The Challenge Argentina adrian diaz bernini - Prensa Telefé

Con un buen ambiente entre los finalistas, incluso después de revelar a la ganadora, la influencer se mostró emocionada y recalcó la importancia de demostrar ya en la primera edición que las mujeres pueden imponerse en lo que respecta a desafíos físicos. En ese escenario y ya entre lágrimas, aseguró que pensó en su pareja, Guido Mazzoni, en los momentos más difíciles de la competencia.

Eso mismo replicó luego en su cuenta de Instagram. Con un posteo que incluye una foto suya mientras levanta el trofeo, escribió un sentido mensaje. “¡Gané el primer The Challenge Argentina!”, comienza el texto con mucha euforia. A continuación, describió sus sensaciones cuando fue convocada para el reality: “Cuando me llamaron para este proyecto tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder lograrlo. Aislada, sin contacto con la gente que amo y en competencia”.

En esa misma línea, destacó los valores que enseña el deporte y aseguró que a pesar de estar preparada, en muchas ocasiones dudó y se sintió excedida por algunas situaciones. “¿Saben qué es lo más lindo? Que pude, pude con mi cabeza, con los prejuicios, los propios y los ajenos”, expresó con emoción.

El mensaje de Sol Pérez en redes después de ganar The Challenge Argentina Captura

Por último, repitió el mensaje que había dado durante la emisión: “¡Qué orgullo decir que el primer The Challenge Latinoamérica lo ganó una mujer! Lo di todo. Lo sufrí, pero también lo disfruté mucho. Las mujeres podemos con todo”. Además del premio económico que recibe por ganar el certamen, Sol Pérez también obtuvo el pasaje para participar en el mundial del reality.

