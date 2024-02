escuchar

Soledad Silveyra conoció a su actual pareja, José Luis Vázquez, cuando llevaba 10 años sin sentirse enamorada de nadie. Pero, detrás de la relación que hoy comparten a distancia, ya que él se dedica al negocio de la hotelería en Brasil y ella reside en la Argentina, la icónica actriz contó la divertida historia que los hizo cruzarse durante unas vacaciones y provocó la risa de todos. Además, reveló el secreto del éxito de su amor pese a los kilómetros que los separan.

“Enamorar me parece una palabra... me da como pudor”, destacó la actriz, aunque reconoció que se siente muy bien al lado de José Luis Vázquez, a quien definió como “el hombre más bueno del mundo”. Y, en diálogo con Intrusos (América TV), contó: “Es muy recomendable para todas las personas de mi edad”.

Soledad y José Luis se conocieron en Brasil Instagram: soledad_solita_silveyra

Acto seguido, Soledad Silveyra relató cómo conoció al empresario hotelero, que nació en la Argentina, pero reside en Brasil desde hace muchos años. “Lo conocí en Búzios. Yo había tenido un esguince y reconozco que no hay peor lugar para ir en el mundo”, apuntó, en referencia a las travesías de la ciudad brasileña.

Y detalló cómo empezó todo: “Una amiga me prestó una casa y me fui. Llegué y había olor a humedad, porque había estado cerrada mucho tiempo la vivienda, así que salí a caminar y me olvidé el teléfono, como de costumbre”. La actriz siguió con la angustia que sintió al encontrarse perdida en una ciudad donde no conocía a nadie y aseguró no recordar la dirección en la que se alojaba.

“Tenía hambre y sabía que había un cerrito donde estaban las cinco mejores posadas. Mis amigos advirtieron de que esta situación podía darse a sus conocidos. Así que llegué a una posada y dije: ‘¿Está José?’, pero me dijeron que se había ido”, prosiguió.

Entre risas, la actriz continuó con la divertida anécdota que hizo divertir a todos los asistentes al ciclo conducido por Flor de la V: “Yo tenía el pelo... Estaba destruida, perdida, hambrienta... Entré a la posada y había un señor tocando la armónica y la guitarra. Y escuché el Solita más hermoso que escuché en toda mi vida”. Además, aseguró que incluso lloró de la emoción ante la melodía que la conmovió.

La angustia de Soledad Silveyra derivó en una divertida y romántica historia

“Estaba tan angustiada que me puse a llorar y me emocionó. Al día siguiente, me llama José y me invita a almorzar”, continuó la intérprete de Amor en custodia, al transformar la inquietante historia en una divertida anécdota y un final romántico.

Y detalló: “Durante ocho o nueve días hablamos 10 horas. Hacía 10 años o más que no entraba un hombre a mi casa, que nadie me llamaba la atención. Y, cuando lo vi, dije: ‘¡Ah!’. Empezamos a charlar y él me invitaba a quedarme a dormir a la posada, pero yo le decía que no. Parecía una piba de 15, toda nerviosa”.

Así, contó cómo vive su relación a distancia, entre Brasil y la Argentina: “Mi familia ya lo conoció, mis nietos... Todo. Él vino a verme a Buenos Aires. El amor a la distancia es como volver a empezar, vamos a ver ahora cuando vuelva en marzo. Hablamos mucho por WhatsApp, nos mandamos emojis de caritas”.