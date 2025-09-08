Susana Giménez habló sobre los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

La conductora de televisión Susana Giménez opinó este lunes sobre los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en las que Fuerza Patria se llevó el triunfo. “Yo de política no hablo”, aunque luego sumó: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.

Consultada por los cronistas que la esperaban en la puerta de su casa, ubicada en Barrio Parque, la también actriz afirmó: “He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más".

“[Javier] Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14% de deferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”, concluyó.

🤩 SUSANA GIMÉNEZ EN VIVO EN DDM



💬 "Yo de política no hablo. El pueblo votó y ellos sabrán"

💬 "No me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/qeqZbNivPz — América TV (@AmericaTV) September 8, 2025

La entrevista que Susana Giménez le hizo a Milei

Meses atrás, Giménez acudió a la Casa Rosada para entrevistar al presidente Javier Milei. Una vez terminada la grabación, la diva y el mandatario salieron al balcón de la sede de Gobierno y saludaron en dirección a Plaza de Mayo. La escena fue captada por las cámaras de televisión.

Javier Milei y Susana Giménez saludaron desde un balcón de la Casa Rosada poco después de que se difundiera el índice de pobreza del 52,9% RS Fotos

La diva llegó a la Casa de Gobierno vestida con un impecable traje sastre con falda de color negro, zapatos al tono con taco dorado y sus infaltables gafas oscuras.

Fue recibida en la puerta interna de la casa gubernamental por funcionarios y también por su productor, Federico Levrino, y por el CEO de Telefe, Darío Turovelzky. Entre ellos se encontraba la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, Karina Milei.

Las frases más destacadas de Milei con Susana

“Recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas. Si la crisis hubiera estallado estaríamos hablando de que habría 95% de pobres”.

“Soy bueno como economista, pero no hago magia, no puedo revertir todo lo que pasó en 100 años”.

“Hoy las jubilaciones están 10% por arriba de la inflación de nuestro gobierno y en dólares se triplicó”.

“Santiago Caputo es un genio superlativo”.

“La única persona que vio que podía ser presidente fue mi hermana, Karina”.

“Ahora no puedo andar con las ventanillas del auto abiertas”.

“Había decido ser economista a los 11 años, cuando vi que gente que estaba muy bien de repente empezó a estar muy mal”.

Javier Milei y Susana Giménez Presidencia

Qué opinión tiene Susana de Milei

En la previa de su debut, Susana habló con LA NACION y compartió su impresión sobre Javier Milei.“Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal”, confesó.

“Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´. Le creo”, cerró.