Sylvester Stallone dejó a todos sin palabras tras sus declaraciones a Jimmy Fallon en The Tonight Show esta semana, luego de que mencionara al actor que eligió para que realice el papel de Rambo si así lo desea la industria del cine. Al mismo tiempo, se refirió a su continuidad en la saga y explicó los motivos de por qué no quiere volver a interpretar al mítico personaje.

Rambo fue una construcción cinematográfica que caló alto en la sociedad estadounidense de los años 80. Valiente, audaz, dispuesto a vencer al enemigo con su fuerza corporal. Fue una imagen de poder que por ese entonces representaba un contexto de división mundial debido a la Guerra Fría y a la agonía del comunismo. Con su base en la novela First Blood de David Morrell, el veterano de la guerra de Vietnam, John James Rambo, se convirtió en todo un ejemplo para muchos amantes de los films de acción de la época.

Este personaje hecho para derribar a cualquiera es el que conquisto a muchos jóvenes de hace más de 30 años atrás, que soñaron algún día con ser el próximo Rambo. Al parecer, para uno de ellos, esa meta se podría cumplir y es que Stallone reveló a Fallon que Ryan Gosling podría ser esa persona. Así es, el actor que se lució como Ken en Barbie y que la Academia lo nominó para la próxima entrega de los Oscar.

Rambo: la última misión se estrenó en 2019 y fue la última versión de Sylvester Stallone (Fuente: Captura de video/Rambo: la última misión)

Con motivo de la intriga de Jimmy acerca de una sexta película de la saga, la aclamada estrella de Hollywood se sinceró: “Conocí a Ryan Gosling en una cena. Obviamente somos opuestos. Él es guapo. Yo no lo soy. En serio. ¿Me imaginás como Ken? No funciona en absoluto”. Luego, contó por qué pensó en él a la hora de elegir un reemplazo.

“Ryan me dijo: ‘Me fascinaba Rambo e iba al colegio vestido de Rambo y la gente me echaba y yo seguía sin parar. Iba de vacaciones como Rambo’. No paraba de decir que tenía mucha relación con Rambo. Y pensé, sabés, esto es interesante. Si alguna vez paso el reemplazo, se lo pasaré a él porque le encanta el personaje”.

En tanto, sostuvo que existirán ciertas fricciones por su elección: “Seguro que alguien diría: ‘es demasiado guapo para interpretar a Rambo’”.

La admiración por ese personaje, llevo a Ryan a cometer algunas locuras que muchos tildaron de travesuras. En diálogo con Jimmy Fallon en el mismo programa que lo hizo Sylvester, pero en 2011, el protagonista de La La Land y El agente invisible, hizo hincapié hasta qué punto llegó su fanatismo por Rambo.

Ryan Gosling y la referencia de Ken a Rambo (Fuente: Captura de video/Barbie)

“Llegué a pensar que mi cara se parecía a la de Sylvester Stallone y metí un montón de cuchillos para carne en mi kit de Houdini de Fisher-Price. Me lo llevé al colegio al día siguiente y se los tiré a todos los niños en el recreo”, pronunció por ese entonces.

Sin embargo, a lo largo de su carrera y a pesar de tener 43 años, aún mantiene su amor por el veterano de guerra que surgió en los 80. Una de las referencias más notables fue en Barbie, cuando Ken transformó el mundo en el que la protagonista vivía por uno de ambiente machista. Allí cambió su look, utilizó una bandana en la cabeza, al estilo Rambo, y destacó en una entrevista con la revista Variety: “Descubrimos que Stallone llevaba muchos visones [mamífero carnívoro]. Mientras Ken lo llevaba, era el Ken del visón, y eso le diferenciaba de los demás Kens”.

Sobre la vuelta de una sexta entrega de Rambo, de momento, todo se mantiene en hermetismo. Por su parte, Sylvester Stallone aseguró que no haría más ese personaje, ya que sus objetivos para con su carrera en la actualidad son otros.