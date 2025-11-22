El Old Orchard Mall de Chicago se prepara para Navidad: las nuevas tiendas y la fecha del encendido del árbol

Mientras los días pasan y se acerca la Navidad, el centro comercial Westfield Old Orchard Mall de la ciudad de Chicago, Illinois, avanza con una renovación que combina aperturas estratégicas y una agenda festiva ideada para recuperar el movimiento comercial y atraer nuevos visitantes.

Las nuevas tiendas del Old Orchard Mall de Chicago para la Navidad

Una de las grandes apuestas del mall para esta Navidad será el regreso de Abercrombie & Fitch, una marca popular a principios de los 2000.

La marca de indumentaria volverá a operar en un espacio renovado y abrirá sus puertas antes del fin de semana de Acción de Gracias (que este año es el jueves 27 de noviembre), un período clave para el consumo.

Abercrombie & Fitch es una de las marcas que abrirán en el centro comercial de Chicago William Barton - Shutterstock

Ese no será el único desembarco relevante en el centro comercial de Chicago. También se confirmó la llegada de una tienda LEGO completa y un local de POP MART, la marca de coleccionables internacionales.

La estrategia apunta a diversificar la oferta y reforzar la visita de familias y compradores frecuentes durante las semanas previas a Navidad.

Los nuevos locales gastronómicos del centro comercial de Chicago para la Navidad 2025

El centro comercial ampliará aún más sus ofertas para los visitantes con la apertura de dos locales gastronómicos previo a la llegada de la Navidad.

Por un lado, abrirá una tienda de Blue Bottle Coffee, especializada en café de calidad, así como un restaurante Sweetgreen, cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida informal que sirve ensaladas y comida fresca.

También abrirá un local de la cadena de restaurantes Sweetgreen Fast Company

La fecha exacta del encendido del árbol de Navidad en el centro comercial de Chicago

De acuerdo con el sitio oficial del Old Orchard Mall, se celebrará el encendido del árbol de Navidad el sábado 29 de noviembre. Este evento también contará con música en vivo, una pista de patinaje sobre hielo y un show de fuegos artificiales.

Además, los visitantes que se acerquen al centro comercial podrán sacarse fotos con Santa entre el 28 de noviembre y el 24 de diciembre, mientras que el encendido de la Menorá tendrá lugar todas las noches a partir del domingo 14 de diciembre.

Los niños podrán sacarse fotos con Santa entre el 28 de noviembre y el 24 de diciembre

El Old Orchard Mall de Chicago se renueva antes de la Navidad

Las novedades del Old Orchard Mall de Chicago para la Navidad 2025 no se limitan a la apertura de nuevos locales.

La sección que quedó vacía de la marca Bloomingdale’s será demolida para transformarse en un proyecto mixto: se levantarán edificios de departamentos, nuevos locales comerciales y más restaurantes, e incluso un espacio público para eventos, según detalló NBC Chicago.

El Old Orchard de Westfield planea reconvertir el antiguo edificio de Bloomingdale's www.urw.com

El emblemático local, cerrado en 2022, dejará paso a un complejo residencial con varias plantas.

Según los planes, el desarrollo será llevado adelante por Unibail-Rodamco-Westfield, la propietaria del centro comercial, que busca modernizar el campus del mall.

Este cambio responde a la transformación del Old Orchard Mall, que ya no se limita solo al consumo minorista. En lugar de depender únicamente de grandes marcas, el centro apunta a combinar viviendas, comercios y espacios comunes.