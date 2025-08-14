Taylor Swift presentó la tapa de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl, y sorprendió a sus fanáticos
Mediante su cuenta de Instagram, la artista estadounidense adelantó la portada de lo que será su próximo disco, el cual estará disponible el 3 de octubre
- 3 minutos de lectura'
Luego de dar a conocer el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life Of A Showgirl, en el programa de streaming de su novio, Travis Kelce, Taylor Swift adelantó este miércoles cómo será la tapa.
“Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum: The Life Of A Showgirl. Disponible el 3 de octubre”, escribió a través de su cuenta de Instagram, donde se la vio a la artista recostada sobre lo que parece ser una bañera. Allí, luce un top de pedrería plateada que cubre gran parte de su torso. Mientras que en la muñeca izquierda, tiene varias pulseras gruesas, también con incrustaciones de joyas.
En cuestión de minutos, el ícono pop recibió poco más de dos millones de likes de los swifties -como se le llama a sus fanáticos-, quienes esperan ansiosos el 3 de octubre, día en el que el duodécimo disco estará disponible.
El posteo de la intérprete de “Shake It Off” llegó después de que este martes hiciera una aparición llamativa en New Heights, el ciclo que realiza Kelce y su hermano Jason, donde Swift, hasta entonces, nunca había participado.
La estrella pop llegó junto a su novio a la pantalla con una pequeña valija con sus iniciales escritas en letra color naranja. De allí, sacó, para sorpresa de los presentadores, el nuevo álbum, que lo presentó con nombre y la portada borrosa, para que nadie pueda verla.
Pero esta no es la única sorpresa para los admiradores de la cantante. Desde el martes, día en que la artista anunció la tan esperada noticia, al escribir Taylor Swift en el buscador de Google, la pantalla se llena de papelitos picados naranjas y un corazón del ese color. Además, si se le da clic a la frase “And, baby, that’s show businees for you”, esta levita por el navegador web.
Dónde comprar el nuevo álbum de Taylor Swift
Pese a que todavía no puede conseguir en tiendas físicas, en el sitio web de Taylor Swift sí puede preordenarse en tres formatos físicos: vinilo, casete y CD, que incluye un póster. Todas las compras se enviarán el 13 de octubre.
El vinilo cuesta 29,99 dólares, el casete 19,99 dólares y el CD con el póster 12,99 dólares, precios sin costo de envío.
