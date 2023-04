“¿Te querés casar conmigo?”: la particular forma que eligió Alexis para hacerle la gran pregunta a Coti de Gran Hermano

escuchar

El 17 de octubre de 2022 se estrenó la última edición de Gran Hermano (Telefe), que consagró a Marcos Ginocchio como ganador el 27 de marzo pasado, tras más de cinco meses de aislamiento. Durante las semanas que los 20 concursantes convivieron en la casa más famosa del país, cada uno a su tiempo, se establecieron relaciones de amistad, cruces e incluso varios romances. Uno de ellos fue el de Constanza “Coti” Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, que acaban de protagonizar una romántica situación e incluso podría hablarse de campanas de boda. ¿Se darán el “sí, quiero”?

Solo pasaron unos días desde que comenzaron los rumores de romance que suscitó la evidente complicidad entre el concursante cordobés y la correntina. Ambos trataron de permanecer el mayor tiempo juntos dentro de la casa más famosa del país, pero el público de Gran Hermano decidió que Romero fuera la primera eliminada del año del reality y, a la semana siguiente, salió el Conejo.

Archivo-. Coti y Alexis fueron una de las parejas dentro de la casa

Desde la final del programa conducido por Santiago del Moro, que consagró a Marcos Ginocchio como ganador de la décima edición de Gran Hermano, Coti y Alexis se mostraron más unidos que nunca en las redes sociales y participan juntos en los distintos eventos cotidianos que viven. Ahora, se encuentran de viaje en la ciudad natal de la exparticipante.

Así fue la peculiar pedida de boda de Alexis a Coti Instagram: alexis_quirogaaa

Así, la joven correntina asistió a un partido de fútbol del Conejo, en el que se enfrentó con su papá, y compartió una fotografía de él vestido con el equipo dentro de la cancha, junto a varios emojis de corazón. Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos de la pareja fue cuando el cordobés replicó la publicación, bajo el texto: “¿Te querés casar conmigo?”.

Hasta el momento, ninguno de los dos dio declaraciones al respecto y los seguidores continúan en vilo por conocer la respuesta de Romero.

Una pareja... ¿con un desenlace distinto?

Otras de las parejas que se formaron dentro de la casa más famosa del país fueron las de Juan Ignacio “Nacho” Castañares y Lucila “La Tora” Villar, Maximiliano Giudice y Juliana Díaz, y Daniela Celis y Thiago Medina. A pesar de los deseos de los espectadores del reality de que surgiera un romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, todo quedó en una ilusión, ya que la porteña tenía pareja fuera de la casa y el salteño trataría de recuperar una antigua relación luego de consagrarse ganador de Gran Hermano.

Pero el día a día cambió para todos ellos, luego de permanecer cinco meses en aislamiento dentro de la casa más famosa del país. Fue el caso de Thiago, quien juntaba cartones en la calle antes de entrar al reality y, tras su salida, abrió su propia verdulería y cumplió un sueño. Pero la ausencia de Daniela llamó la atención de los espectadores del programa.

Daniela Celis hizo un fuerte descargo por su ausencia en la verdulería de Thiago (Captura Twitter)

A la inauguración del negocio, el pasado 3 de abril, asistieron Romina Uhrig y Quiroga, para mostrar su apoyo a su excompañero. Pero la oriunda de Moreno no apareció por el lugar. “Que no aparezca en un móvil por la apertura no significa que no lo acompañe. El proceso de un negocio lleva tiempo y no hace falta estar adelante de una cámara para mostrar quiénes están a su lado. Mis felicitaciones fueron por privado, como todo lo nuestro”, descargó la exparticipante en su cuenta de Twitter.

