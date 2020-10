"Te sentís un pelotudo": el duro editorial de Jonatan Viale contra el Gobierno

El periodista criticó las medidas del Gobierno frente a la toma de tierras 09:37

El periodista Jonatan Viale se refirió este jueves en su programa de A24 a las medidas que adoptó el Gobierno en los últimos días para frenar el conflicto con las tomas de tierras en distintos puntos del país y lanzó: "Te sentís un pelotudo".

El conductor de Realidad Aumentada comenzó con un duro editorial contra la administración de Alberto Fernández y, en particular, con la gobernación de Axel Kicillof.

"En la Argentina tenemos un problema de doble moral e hipocresía. A mí ya me tiene cansado, porque cuando la policía de la Ciudad no le permitió a un grupo de enfermeras entrar de prepo a la Legislatura era represión brutal de [Horacio] Rodríguez Larreta, un uso desmedido de la fuerza. Hoy la policía bonaerense, comandada por Kicillof, desaloja como corresponde una usurpación de un terreno, y ahí no dijeron nada. Nada. Se callaron la boca... Cansa un poquito este tema del doble discurso. Acomodarlo según la oportunidad", expresó.

Y continuó: "Nadie niega que en Argentina hay un grave problema habitacional, que abarca 3.500.000 de personas que viven en villas, barrios precarios... Bueno, háganse cargo de esto, más de 30 años gobernando".

"La necesidad no implica avalar un delito", dijo y explicó que, para él, "se produjo una enorme confusión conceptual, ideológica y política, pero no se puede vivir en un Estado donde vale todo, todo el tiempo, como tomar, usurpar y robar".

Luego, opinó sobre el subsidio del gobierno de la provincia de Buenos Aires de 50 mil pesos durante 6 meses para desalentar las tomas: "Va en el mismo sentido, muchachos, porque en lugar de fomentar el trabajo termina fomentando la usurpación y está clarito. Uno se termina preguntando: "¿Para qué laburo? ¿Para qué me esfuerzo? Si total el Estado viene y me premia por violar la ley".

"La Argentina termina siendo un país que premia la delincuencia", sostuvo y recordó el caso del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, cuando se viralizó un video en el que afirmaba que debía hacerse cargo de "cubrir" la venta de "falopa" realizada con ambulancias del municipio. "Ese día se consagró un Estado protector de la delincuencia. Se consagró el país al revés", dijo Viale.

Para el periodista, la grieta en el país es moral: "¿Qué ve un laburante que paga sus impuestos, que se bancó como un duque una cuarentena de más de 200 días, que paga fortunas el alquiler de un departamento y vive, la pelea? Que si otra persona quiere usurpar un terreno le dan 300 mil pesos. Y te sentís un pelotudo. Y, si estudiás, te preparás, te esforzás y sos educado, te fundís, te va mal".

"La Argentina es un país injusto con la gente buena y está hecho para la ilegalidad. Duele un montón esto, no está bien. Todo el tiempo el Estado está incentivándote o empujándote a actuar mal. Lamentablemente, le va mejor al tipo que no cumple la ley. Entonces, ¿cuál es el incentivo para hacer las cosas bien?", se preguntó.

Sin embargo, remarcó que este jueves "hubo dos hechos que generaron la sensación de que no todo está perdido", por el desalojo de Guernica y que la Justicia de Entre Ríos falló a favor de la familia Etchevehere.

