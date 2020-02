Hernán Casciari ocupará la sala que dejó libre Antonio Gasalla tras suspender su show en Mar del Plata Crédito: Prensa Hernán Casciari

Tras la decisión de Antonio Gasalla de suspender su show en Mar del Plata por problemas de salud, el escritor Hernán Casciari será quien ocupe la sala que dejó vacía el capocómico. Así, el autor de Más respeto que soy tu madre llevará Una obra en construcción al Radio City - Roxy de la ciudad balnearia.

"El pobre Lino Patalano estaba a punto de alquilarle el teatro a un empresario religioso y entonces decidí intervenir", expresó Casciari con humor, desde un comunicado de prensa. Esta será además la primera vez que el escritor se presente en un teatro comercial que cuenta con 1400 butacas. "Si llenamos 90, estoy hecho", remarcó en otro punto del escrito.

El autor, que lee sus cuentos en la medianoche de Telefé y en FM Metro, presentará la particular obra en la que actúan su madre Chichita, su cuñado, su hermana, tres primos y dos sobrinos. "No somos actores, nunca ensayamos, no tenemos ritmo escénico ni la más puta idea de cómo se hace comedia, pero si dejamos teatros vacíos lo compran los evangelistas y terminamos como Brasil", expresó el escritor.

Una obra en construcción es una de las puestas más exitosas de la cartelera porteña desde hace ya cuatro años y cuenta con muy buenas críticas.

Gasalla y sus problemas de salud

La semana pasada, Antonio Gasalla decidió abandonar definitivamente la temporada marplatense. Así, su espectáculo Gasalla dejó vacía la sala del Radio City, que ya tenía contratado todo un equipo de técnicos y demás profesionales de cara al verano.

"Estoy tratando de hacer algo para que no quede sin trabajo el equipo, pero es difícil porque restan apenas 40 días más de temporada. Claro que Gasalla es irreemplazable. Por ahí armo otra obra con Marcelo Polino y con los que están en el elenco, pero que no tenga nada que ver con Gasalla", había especulado el empresario teatral Guillermo Marín , productor de la obra, antes de que se supiera la decisión de Patalano de ofrecerle la sala a Casciari.

"Es verdad que Antonio me dijo que la rodilla no le da más, que el cuerpo no le da más. Cuando arrancamos la temporada no tenía problemas. Ese dolor empezó en la última semana y se fue intensificando. El sábado se quejó un poco, el domingo se quejó más y el martes ya no pudo hacer la obra", había explicado Marín sobre los problemas de salud del cómico.

No obstante, Gasalla este verano también estuvo en el centro de la polémica porque se dedicó a dar polémicas opiniones y comentarios negativos con respecto a otros colegas, como Flavio Mendoza, Nicolás Cabré, Laura Fidalgo, Mirtha Legrand y más. Además, tuvo algunos episodios de maltrato a la prensa que lo esperaba a la salida del teatro para entrevistarlo.