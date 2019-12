Luciana Salazar salió a defender a su amigo Flavio Mendoza, tras los dichos de Antonio Gasalla Fuente: Archivo

La guerra entre Antonio Gasalla y Flavio Mendoza data de hace tiempo. El coreógrafo habría decidido no trabajar con el capocómico a partir de los comentarios desafortunados que Gasalla hizo sobre el método que el bailarín eligió para convertirse en padre. Sin embargo, en el día de ayer la polémica se reavivó cuando el humorista reafirmó sus dichos en su paso por Los ángeles de la mañana.

"No me bajé de la temporada de teatro con Flavio. Yo me quedé en mi casa esperando a ver si podíamos hablar. Él abría un circo, abría un baile, compró un nene, arma otra cosa y a mí me mandaba un secretario de él a pararse ahí", lanzó Gasalla ayer, al explicar por qué no había hecho teatro con Mendoza. Frente a la intervención del conductor del programa, quien le llamó la atención por sus dichos, el humorista redoblo la apuesta: "Bueno, fue papá, comprándolo sos papá".

La respuesta del padre de Dionisio no se hizo esperar. "Cómo no le voy a parar bien el carro a este viejo mala leche y resentido, @angeldebritook. Pobre tipo, muchos años de artista pero muchos más de mala gente", escribió en Twitter, ni bien se enteró de los dichos del actor.

Pero el tema no quedó ahí. Esta mañana Luciana Salazar, quién también recurrió a la subrogación de vientre para tener a su hija Matilda, se comunicó con Involucrados para defender a su amigo Flavio.

"La verdad que me siento un poco dolida porque Flavio optó por el mismo método que opté yo, y lo mismo le debe pasar a Marley y a Flor de la V y a toda la gente que hizo ese tratamiento. Hay mucha gente que recurre a este método para lograr el milagro de ser padre, no solo los artistas o estrellas de Hollywood", comenzó a relatar la modelo en una comunicación telefónica con el ciclo de América.

Tras asegurar que siempre tuvo muy buena relación con Gasalla, esbozó su propia teoría sobre por qué el humorista habría reaccionado así. "Me sentí afectada. Yo le tengo mucho afecto a Antonio, trabajé con él y lo quiero, pero a veces hay mucha ignorancia con este tema y cuesta ponerse en el lugar del otro y entender el sentimiento de querer ser padre o madre", opinó.

Y siguiendo con los motivos por los cuales podría haberse desatado esta polémica entre ambos, la rubia agregó: "Entre Antonio y Flavio hubo un quiebre laboral. Ellos eran muy amigos, se respetaban muchísimo. Creo que esto es algo más de bronca que quedó, pero se equivoca en meter a los hijos en el medio".

Al reconocer que hay mucha gente que critica esta forma de convertirse en padre o madre en estos tiempos, aclaró: "Si tuviera la posibilidad me gustaría reunirme con Antonio y contarle, lo mismo pasó en su momento con Nacha Guevara. Parece que hay mucha ignorancia con este tema. Acá todavía es un método que no se conoce mucho. La gente cree que va y elige el color de ojos, el pelo. Es el mismo método que hace una madre que va a un banco de esperma. Saquemos ese mito que los chicos que vienen por subrogación son rubios, de ojos celestes, por favor terminemos con este tema, es muy hiriente y hay mucha ignorancia".

"¿Todo tratamiento que implique un costo implica que estoy yendo a comprar un hijo? Tengo la responsabilidad como persona que accedí a este método de comunicarlo. Hay muchas personas que me escriben consultándome", expresó molesta. Y enseguida, recordó que ella fue víctima de todo tipo de críticas cuando decidió tener a su hija Matilda a través de este método. "Creo que no me faltó nada para que me peguen. Pero tendré otro tipo de carácter y me sé bancar las cosas. Eso sí, hay que empezar a contar de qué se trata esto porque todo es válido a la hora de traer un hijo al mundo", reflexionó.

El futuro laboral de Luciana Salazar

Luego de que este año la vedette nos sorprenda con sus tuits y análisis políticos, hace unos días comenzó a circular un rumor de que Salazar podría conducir un programa político el próximo año en C5N. Lejos de desmentir las versiones, "la pitonisa" confesó: "No lo iba a contar todavía porque recién tuve una primera reunión. Fue súper amena, de ambos lados hay intenciones de trabajar juntos. Le estamos dando un poco de forma al proyecto, falta determinar un montón de cuestiones".

Por último, la rubia se refirió a la reacción de Gustavo Sylvestre, analista político de la señal, quién al enterarse de las intenciones de Salazar, dijo: "Estamos al horno"."No vengo a ocupar el rol de ningún periodista político porque no lo soy y seria una falta de respeto. No entiendo por qué al horno. Por suerte tengo la posibilidad de tener propuestas laborales para el año que viene, siendo madre soltera viene muy bien", contestó, sin entrar en la polémica.