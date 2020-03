Así fue el comienzo de Informados de todo, el nuevo magazine de América

Tras su salida del noticiero de América, Guillermo Andino debutó con el magazine matinal Informados de todo Crédito: Prensa América TV

De la mano de Guillermo Andino y con un gran panel periodístico, debutó este lunes Informados de todo, el magazine matutino de América TV que promete tratar los temas de actualidad del país, brindar servicios a la comunidad y también darse un tiempo de distensión a través de notas de color.

El conductor se mostró sumamente feliz por esta nueva etapa en su carrera. "Señoras, señores. ¿Cómo les va? Acá estamos finalmente, ¡volvimos! Estamos en Informados de todo. ¡Qué compromiso con este título!", comenzó Andino, tras 16 años de liderar el noticiero del canal junto a Mónica Gutierrez.

"Qué lindo que estén allí porque los conozco desde hace muchísimo tiempo. Volver a este horario que arranque allá por 1987, ¿se acuerdan de Realidad 87?", recordó sobre su debut en la pantalla de Canal 13. "Son muchos años. Vamos a cumplir 33 años con la televisión y la verdad que tengo una alegría enorme de que esto ocurra aquí, en mi casa, en América".

Tras agradecerle a los directivos del canal, entre ellos Daniel Vila, el periodista le dedicó unas palabras a Liliana Parodi, la gerenta de contenido: "Gracias a ella que me permite estar desarrollando esta tarea que tanto quiero. Lili siempre me tiene reservado algo para principios de año. El año pasado me dijo: '¿Me hacés Intratables un mes?', y duró tres. Fue una experiencia espectacular que sirvió como puente para que empecemos a pensar esto".

Acompañando este nuevo lanzamiento desde detrás de cámara, Parodi le dio la bienvenida con unas cálidas palabras y resaltó las ganas de ver a Andino en otra faceta. "Vos, al estar en noticias, nadie te quiere pensar en otra cosa que no sea un noticiero. Bueno, ahora vas a tener noticias porque tenés unos periodistas increíbles, pero además vas a hacer otras cosas. ¿Te acordás cuando hacíamos Movete o Va por vos? Hay una faceta tuya que hace mucho que no vemos y me parece que está buenísimo que sea en otra etapa de tu vida, así que dale para adelante".

Con una escenografía en la que predomina el celeste y blanco, el conductor del ciclo presentó a su panel de periodistas: a Débora Plager, Matías Federico y Pía Shaw -que vienen de Involucrados-, se suman Merdeces Mendoza (hija de Daniel Mendoza), Mariano Yezze, Úrsula Ures Poreda, Mai Pistiner y Nora Briozzo, que estará a cargo del pronóstico y la locución del programa.

"Ya trabajamos juntos en Intratables, así que un placer volver a trabajar juntos", lanzó Plager, quien hablará sobre la actualidad política y económica del país. Por su parte, Matías Federico recalcó la amistad y cercanía que mantiene con el conductor desde su adolescencia, ya que fueron juntos al mismo colegio secundario. "Nos conocemos hace más de 30 años, ya quizá en algún momento contaremos eso. A mí me toca la parte más dura del programa, los policiales", reveló.

Andino junto al equipo de Informados de todo Crédito: Prensa América TV

"Guille, querido. Un placer estar acá. Estoy autorizada por Caro (Prat), tu mujer, para ver otro Andino. Sos muy querido por las señoras, sos como el hombre ideal para llevar a casa", lo piropeó la periodista de espectáculos Pía Shaw, en vivo. Tras la palabra del resto del panel, llegó el turno de Yezze, quién estará a cargo de una sección titulada "Pido la palabra". "Un placer acompañarte en este ciclo. ¿Cuántos años? Desde el 97. Qué manera de aguantarnos, ¿no?", señaló.

Antes de comenzar con la agenda del programa, Andino hizo hincapié en el propósito de este nuevo desafío. "Estamos comprometidos con el título del programa, con todo lo que pasa en Argentina. Vamos a bajar los temas a la tierra, sin tecnicismos, para que todos podamos entenderlos. Además, va a haber mucho juego con las redes sociales. Queremos ser un programa de servicios, es importante para nosotros escucharte a vos", lanzó, mirando a cámara, con un gesto de complicidad con la audiencia.