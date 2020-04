El conductor hizo un directo de Instagram con Federico Hoppe y El Chato Prada, donde dio todos los detalles Fuente: Archivo

En tiempos de pandemia de coronavirus , Marcello Tinelli confirmó en un "vivo" de Instagram el regreso del "Bailando" . El conductor contó que la fecha estimativa de retorno es el 27 de abril, y aseguró que habrá varios cambios en el certamen: ensayos virtuale s y bailes en espejo encabezan la lista de modificaciones.

En un directo de Instagram con Federico Hoppe y El Chato Prada , el conductor expresó sus deseos de volver a la televisión tomando todos los recaudos posibles: "Como habrán visto, muchos famosos ya están ensayando desde sus casas por videollamada con los coachs . La idea es que no haya contacto en los bailes , y hagan los movimientos en espejo".

Cabe agregar que esta modificación se anticipó hace algunos días en Los ángeles de la mañana , y Flavio Mendoza comentó que este tipo de baile representa una complicación para todos los que no son bailarines: "Tener un partenaire siempre ayuda porque al ser profesional es el que te lleva en los enlaces, te va guiando en todo momento. De esta manera, si no se pueden tocar, va a ser mucho más difícil porque cada uno tiene que aprenderse la coreo y no puede equivocarse, queda todo a la vista".

Tinelli también comentó quiere incorporar más humor en el programa: " Me encantaría que los humoristas más destacados de estas tres décadas al aire aporten la cuota humorística que tanto necesitamos en este momento en el país". Los productores de ShowMatch coincidieron con el conductor y le aseguraron que habrá momentos graciosos para intercalar con el baile.

En cuanto a la lista de famosos, aseguraron que en las próximas horas se conocerán todos los nombres confirmados. De todas formas, en los últimos días Cinthia Fernández , Barbie Vélez , Nicolás Occhiato , Mica Viciconte , y "Las Trillizas de oro" confirmaron en sus redes que estarán en el certamen, y compartieron las imágenes de sus ensayos virtuales. Finalmente, Hoppe comentó que deberán ser muy "creativos" para sortear todos los obstáculos que representa hacer televisión en el marco de una pandemia.