Blooper en La Voz Argentina: subió al escenario pero no vio el primer escalón y se dio un golpazo

Brandon Rivero, participante de La Voz Argentina, vivió una noche especial. Oriundo de Viedma, Río Negro, el cantante protagonizó un blooper al entrar al escenario principal y quedó grabado ante las cámaras.

Tras la presentación, donde contó cómo fue su infancia y qué lo llevó a conectarse con la música, Rivero, quien interpretó el tema “La gloria eres tú” de Luis Miguel, no solo se llevó el visto bueno de Luck Ra para continuar en el certamen, sino también un moretón en su cuerpo al caer en el escenario en la previa a su exposición musical.

Según se observó en una de las repeticiones del programa, el nacido en Río Negro le pifió a uno de los escalones, perdió completamente el equilibrio y cayó en cámara lenta, con el detalle que protegió a su guitarra en la caída y aterrizó con su hombro y espalda.

A pesar de este percance que pudo jugarle una mala pasada en su ánimo, el artista se repuso, cantó un hit de Luis Miguel y acaparó la atención de Luck Ra, quien esperó hasta último momento para tocar el botón.

“Me gusta mucho tu voz y decidí darte un voto de confianza más allá de todo. He notado algunas fallas, pero lo que también me hizo apretar el botón fue ver que tocabas la guitarra. Veo un lindo color de voz y siento que vamos a poder trabajar esas dos cosas juntos. Realmente me pone muy feliz”, argumentó el cantante cordobés ante la mirada atónita del rionegrino.

Entre contento y aún confundido por su caída, el joven aclaró que aún tenía “bronca” por ese hecho y Lali se hizo eco del mismo: “Cuando él estaba entrando, se dio un terrible palo. No lo vimos porque estábamos de espaldas”. La cantante dio la explicación ya que como el programa es grabado, ni bien salió al aire no se vio. Sin embargo, después mostraron lo sucedido.

“Me hice pelota, encima me caí en cámara lenta, no podía creerlo. Estoy muy contento, Luck Ra gracias. Estoy muy enojado porque practiqué mucho tiempo y salió todo…“, indicó el protagonista de esta historia que recibió la bendición de su colega para continuar en el certamen televisivo.

Una vez terminada la exposición musical para convencer a los jurados y el visto bueno del intérprete cordobés, quien se paró del sillón a saludarlo, el resto del jurado se unió a ese gesto en medio del escenario para darle aliento al joven participante, quien, en la previa, aclaró que sus padres eran ciegos y sufrió durante su infancia.

Para culminar su participación más que peculiar, Brandon observó una de las pantallas grandes, junto a Lali, Soledad Pastorutti, Juliana Gattas, Ale Sergi y Luck Ra, y revivió, en vivo, el blooper insólito antes de ponerse a cantar. En cámara lenta, el joven se lamentó de ese paso en falso que le hizo patear el escalón en vez de saltearlo y así perder por completo su estabilidad. “Cayó en dos tiempos”, destacó, entre risas, el conductor Nicolás Occhiato, mientras acompañaba a los familiares del participante, que guardará por siempre este momento tan particular y glorioso.