Carla Peterson, sobre su nueva faceta en Instagram: "Soy la peor conductora"

30 de abril de 2020 • 17:06

Esta tarde, Carla Peterson charló con Corta por Lozano y contó cómo está viviendo sus días de cuarentena . Recluida junto a su marido Martín Lousteau y su hijo Gaspar, la actriz reveló qué cosas la ponen triste, cómo cambio su rutina y no descartó la posibilidad de volver a vivir en el exterior en un futuro.

Con una gran complicidad con Verónica Lozano -son amigas desde hace años- la actriz habló de su nueva faceta en sus vivos matutinos de Instagram : "Soy la peor conductora. Hago esa paparruchada matinal pero no hablo de actualidad. Es para arrancar el día bien arriba total después tenes todo el día para ir decayendo", expresó quien se inspiró en el programa matutino que hacía en Los exitosos Pells , la ficción que interpretó tiempo atrás junto a Mike Amigorena por la pantalla de Telefe.

Tras asegurar que no mira televisión porque la "sobreinformación" la afecta demasiado, la artista confesó la angustia que le genera esta pandemia. "Se llora en cualquier rincón de la casa para que no te vea tu hijo. Es una situación muy triste la que estamos viviendo. Hay historias más difíciles que otras. El mundo cambió, ya nada será igual. En casa no prendo la tele, necesito descansar; cuando Gaspar pregunta algo se lo explicamos como podemos", señaló.

Mientras advirtió que en épocas de cuarentena los enojos y peleas con la pareja duran muchísimo menos de lo habitual, Peterson contó cómo es el día a día en su casa. "Intentamos que todo siga funcionando normalmente. Martín sale cada tanto a algunas reuniones y programas de TV pero generalmente trabaja desde acá. Con Gaspar le armamos un escritorio en casa y le pusimos una biblioteca con sus libros. Es como un mini ministerio esto", bromeó mientras aseguró que no le interesa aprender sobre economía, "Sólo leo los libros de Martín", aseguró.

"¿Siguen los besos y la intimidad en cuarentena o mantienen distancia estricta?", preguntó con cierta picardía Tamara Pettinato. Sorprendida por la pregunta, la mujer de Martín Lousteau respondió: "¿Qué no se puede? Si es así no lo sabía, pido disculpas". Y ya en un tono más serio, explicó: "Es complicado porque siempre está el hijo y no hay un hermano para que se lo lleve a jugar. Así que aprovechamos cada tanto cuando se pone con la tablet y los auriculares".

"Ah, estamos sin agua, aprovecho para hacer la denuncia públicamente. Calculo que se va a solucionar, pero por las dudas. También, aprovecho para decirles que si salen tengan cuidado. Recién Martín salió a pasear al perro y paso un camión sopleteando agua con lavandina. Aviso porque la ropa les puede quedar batik", bromeó, entre risas.

En cuanto a qué cosas extraña en esta cuarentena, enumeró: "A mi familia y mis reuniones familiares. Mi hermana esta en Italia y es una de las cosas que me hace llorar en los rincones porque no sé cuándo podremos volver a vernos". También recordó cómo fue festejar su cumpleaños en aislamiento : "Pedimos delivery, recibí 100 mil llamados y mensajes de Whatsapp, la pasamos lindo aunque creo que no me lo voy a olvidar".

Por último, la actriz que participa en Casi feliz -la nueva serie de Sebastián Wainraich que se estrena mañana por Netflix- imaginó si volvería a vivir en alguna otra parte del mundo acompañando a su marido. "Depende. Buscaría un lugar donde yo también pueda estar cómoda. Siempre se charla el tema, sobre todo pensamos si es un buen momento para nuestro hijo despegarlo de sus amigos. Cuando nos fuimos a Washington, Gaspar era muy chiquito y no lo sufrió demasiado", remató sin descartar la idea.