Carmen Barbieri, sobre Santiago Bal: "Tiene una infección grave"

Carmen Barbieri no para. En plena gira con Nuevamente juntos, la revista que protagoniza junto a su hijo Federico Bal, la actriz está en pleno ensayo con Griselda Siciliani, para participar como invitada de la salsa de a tres, en el "Súper Bailando". Sin embargo, hay algo que acapara gran parte de su energía: la salud de su exesposo, Santiago Bal .

Según contó la capocómica en diálogo con Hay que ver, el actor se encuentra internado en el IMAC y está mejorando lentamente. "Lo internamos porque tuvo una descompensación. Tenía las piernas y los pies muy hinchados. Tuvo una pequeña trombosis y una infección celulítica, entre la piel y la grasa, que se la están tratando con antibióticos. Es algo muy grave. El médico me dijo que lo llevamos a tiempo, porque si pasaba un día más, hubiese sido tarde", indicó.

Luego de su primera internación, hace apenas un par de semanas, Bal se mudó a la casa de Barbieri. "Aunque estamos separados desde hace ocho años, me lo llevé a casa y estamos viviendo juntos porque no soy una mujer que abandona", señaló. "Las broncas y los odios ya pasaron. Es el padre de mi hijo y soy la que está al pie del cañón, la que habla con el médico. No estamos en pareja ni vamos a estarlo nuevamente, pero somos familia. Siento un gran cariño por Santiago. Hoy puedo decir que lo respeto, antes estaba muy enojada. Pensé que había formado una familia para toda la vida, y todo eso se cayó. Pero pasó el tiempo, hice análisis y me di cuenta que con el enojo no llego a ninguna parte", siguió.

Durante su relato, Carmen se emocionó porque lo que está viviendo, le hace recordar a su madre, Ana, que falleció hace un año. "Es casa hay silla de ruedas, andador, en fin, muchas cosas. Estoy movilizada porque todo me hace recordar a mi mamá. No estoy triste sino ocupada. Soy veloz, enseguida tomo decisiones aunque la última palabra la tienen los hijos", aseguró.

"¿Julieta Bal ve a su padre?", le preguntó José María Listorti, conductor del ciclo de El Nueve. "Creo que lo llamó una vez. No me quiero meter. Yo no la vi y no le pregunto a Santiago porque no quiero problemas. Es tan íntimo y personal... Son los hijos de Santiago que tanto luché para unirlos", contestó Barbieri. "A Julieta la quiero como a una hija y la traté siempre como a una hija, aunque tiene a su madre claro. La verdad, no es un tema que hablemos con Santiago porque lo pone triste. No le gusta que opine públicamente. Además, quiero mucho a Julieta y también a Silvia (Pérez). Eramos una gran familia: en casa nos juntábamos todos con los hijos de Santiago y sus madres. Tampoco quiero ser un tango. Me pasa de todo pero salgo adelante".

La actriz también dijo que estaba muy satisfecha con la nueva versión de la revista, que debió ser adaptada cuando Santiago se retiró, por problemas de salud, en marzo pasado. "Se sintió mucho que se bajara Santiago porque esta revista tiene un hilo conductor y es nuestra historia. Fede decidió seguir con la historia, sin su papá, y contándola. La adaptó muy bien. Santiago fue a verla y le encantó", indicó.

Sobre las mediáticas acusaciones de maltrato laboral que recibió por parte de Stefy Xipolitakis y de Florencia Marcasoli, Barbieri dijo: "No soy agresiva, nunca le pegué a mi hijo. Si tienen algo que denunciar, que vayan a la Justicia. Mi papá nunca me pegó. Me hablaba, me decía lo mal que me había comportado y me hacía llorar. Mi mamá, en cambio, me corría con un cinturón, bien de tana. La amo y la extraño".