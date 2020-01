Catherine Fulop Crédito: Instagram

El lunes por la noche debutó Modo Noche, el nuevo ciclo nocturno de América. Con la conducción de Agustín Neglia y Sofía "Jujuy" Giménez, junto a la coconducción de Jey Mammón, el programa de humor y variedades contó con una visita de lujo: Catherine Fulop. La actriz venezolana, con la buena predisposición que la caracteriza, se divirtió a lo largo de la hora y media que duró la emisión, y se animó a opinar de muchos temas actuales y a revelar algunos aspectos de su intimidad.

Uno de los tópicos de los que siempre debe hablar Cathy tiene que ver con el famoso chip sexual que se implantó hace algún tiempo. Sobre ese tema le preguntaron los conductores del ciclo, y Fulop detalló: "El chip sexual tiene que ver con la salud. Pero como es un reemplazo hormonal, entonces todo lo relaciona con el sexo, y por supuesto que en eso va a ayudar. Te da más energía y te ayuda".

Hechas las presentaciones, Jujuy y su equipo se sentaron en una mesa redonda y continuaron charlando con Cathy, que se ubicó en el living del estudio. En ese momento, la invitaron a opinar sobre la confesión de Andy Kusnetzoff con respecto a un viejo hábito que tenía para liberar los nervios, y sobre eso Cathy reconoció que no tiene cábalas sexuales, ya que solo trata de mantener su buena energía.

Otra de la cuestiones que más se debatió en el día tuvo que ver con los dichos de Susana Giménez en los que afirmó que "si hay mucha pobreza, que la gente se vaya al campo". Sobre eso, Fulop consideró: "Pienso que ella estaba saliendo de una cena, con alguna copita de más, y tenía la idea de hablar de la pobreza y que tendríamos que tomar alguna acción. Pero a lo que ella quiso decir le faltaron palabras para completar la idea". Luego agregó que desde su mirada, la intención de Susana fue la de "no hablemos tanto de la pobreza, sino que entremos más en acción y demos herramientas".

Una de las historias del día que terminó en final feliz tuvo que ver con el mal momento que pasó Cinthia Fernández. La vedette sufrió un robo en el que le quitaron los dólares que tenía ahorrados, y por ese motivo subió a su cuenta de Instagram una historia en la que se mostró muy angustiada pidiendo que le devolvieran el dinero. Afortunadamente la plata apareció, y Fulop le recomendó a Cinthia "cambiar ya la energía, tiene que cambiar la onda, y lo pasado, pisado".

La dinámica de Modo noche pronto hizo a un lado la mesa central, y Agustín y Jujuy se acercaron nuevamente al living donde prosiguieron la divertida charla con su invitada. De esa manera, le consultaron sobre la diferencia entre los venezolanos y los argentinos, y ella contestó: "El hombre venezolano es un poquito más machista, o las mujeres somos más sumisas, puede ser que sea algo de nuestra cultura. Las argentinas a mí me han puesto mucha pila, porque cuando llegué era totalmente diferente, era superservicial, y un poquito más geisha".

Uno de los temas más espinosos para Catherine es el apoyo que siempre manifestó Diego Maradona a Nicolás Maduro. Pero sin intención de avivar la polémica se mostró muy diplomática y expresó: " No entiendo por qué Maradona apoyaba tanto al régimen, pero hay que respetar las ideologías del otro. Y la familia Sabatini es muy allegada a la familia Maradona, y se quieren. Con quien hablamos es con Claudia, y yo hace muchos años que no hablo mal ni creo una polémica con él, porque al final después los políticos se dan la mano y nosotros quedamos peleados".

Su relación con Ova Sabatini, su esposo, con el que está casada desde hace 25 años, fue otro de los temas por los que más le consultaron. La de ellos es una de las parejas más duraderas del medio, y según contó Fulop, la receta es sencilla: "No hay secretos, es todos los días comprometerse, vivir el amor, seguir amándonos y divertirnos". Pero hubo algunas cosas en las que tuvo que ceder, y reveló cuál fue uno de los pedidos con los que más le insistió su marido: "Yo soy más argentina que Ova. Pero él no quiere que pierda la tonada venezolana, y yo empezaba a hablar un poco más argentina y él me decía que no cambiara la manera de hablar. Eso me limitó un poco, porque después tenía que hacer ficción y costaba".

Cathy Fulop junto a su familia

Por último, y en el segmento Momento Estelita, en el que Jey se pone en la piel de su personaje más popular, la actriz confesó qué no haría con su marido: " El poliamor no, qué fastidio", y entre risas admitió que Ova "está caliente todo el tiempo, él también se metió el chip". En su última pregunta, Estelita le preguntó con quién de estos hombres tendría una noche de sexo apasionado: Maradona, Macri o Maduro, y muy risueña Cathy respondió que solo con el Ova.

De esa forma llegó a su fin la primera emisión de Modo noche, con una invitada que participó de todas las nuevas propuestas de un programa que busca adueñarse de las medianoches de la televisión abierta.