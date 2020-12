Juana Viale contó cómo fue su primera salida futbolera con su pareja, Agustín Goldenhorn Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

El sábado por la noche, Juana Viale se despidió de su atípico 2020 a nivel profesional: la conducción de los ciclos de su abuela, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. La actriz reemplazó a la Chiqui en sus envíos de eltrece -y se dio el lujo de tenerla como invitada la semana pasada- por la pandemia de coronavirus, y lo hizo dejando su huella.

En un programa en el que no faltó la emoción al tratarse, en definitiva, de una despedida, Viale se permitió también descontracturar la mesa como suele hacerlo y compartió con sus comensales, el Turco García, Sergio Gonal, Carna y Diego Pérez, cómo fue su primera salida oficial con su actual pareja, Agustín Goldenhorn.

Viale, hincha fanática de Boca, contó que decidió conocer mejor a Goldenhorn yendo a la cancha. "Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, pasó algo. Él es re gallina, gallina, gallina. ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca- River en cancha de River", recordó Viale con una gran sonrisa.

"Yo estaba re camuflada [en la platea] con la gorrita de lana azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío, y perdimos 2-0. Él me decía: 'Saltá, saltá' ¡Imaginate! Yo no lo podía creer", añadió Juana quien, para equilibrar la balanza, luego invitó a su pareja a la Bombonera, a lo que él se negó. "Esa fue mi primer salida, cuando lo invité a la cancha de River, pero después le dije: 'Ahora tenés que venir a Boca'. 'No', me dijo. ¡No fue!", compartió, y agregó que esa primera cita se gestó porque se enamoró "desde el primer día, como una estúpida".

Durante este año de conducción, Juana no se privó de hablar de su pareja, quien la ha acompañado al piso. Viale llegó a manifestar sus deseos de casarse, le dedicó románticos mensajes al aire, y también narró cómo fue que le presentaron al músico y arquitecto.

"Fue un amigo que me dijo que me iba a presentar a alguien. Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice 'Agente X', él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo 'tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos'. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice '¡ah, sos vos!'. Y ahí nos fuimos a tomar un vino a un bar malísimo, el peor vino del mundo, y hubo ahí como algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo 'yo pensé que iban a durar dos semanas'", contó Juana sobre esa cita que fue la previa a la primera salida oficial a la cancha sobre la que se explayó en su despedida de la TV.

