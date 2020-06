Coronavirus: aislado en un hotel, el periodista Guillermo "Chiche" Ferro habló de su estado de salud Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 12:08

El periodista de Telenueve , Guillermo " Chiche" Ferro se recupera en un hotel, aislado luego de que el hisopado de Covid-19 le diera positivo . "Estoy impecable, como desde el primer día", contó en Nosotros a la mañana .

"Tuve una gripecita, un poco de fiebre y un poco de tos y no más que eso. Y un poco me dolía el cuerpo. Pero no tuve dolor de cabeza, ni perdí el gusto ni el olfato . A pesar de que pensé que era una gripe, me hice el hisopado porque tenía que ir al canal y, ante la duda de poder contagiar a los compañeros, preferí asegurarme de estar bien. Y dio positivo", aseguró el periodista deportivo.

Ferro explicó que no sabe cómo se contagió: "Los días previos fui a correr, al supermercado, a cargar nafta. Ni idea dónde pude haberme contagiado porque no tuve contacto directo con nadie ni hablé siquiera diez minutos sin el barbijo".

"El Covid me agarró leve porque gozo de buena salud. Todavía sigo jugando al fútbol en cancha de 11 y llevo una vida sana, normal. Todavía me quedan varios días de cuarentena pero cuando me cure, voy a donar plasma", apuntó, al tiempo que aclaró que vive solo y por eso no fue necesario aislar a ningún integrante de su familia.

El lunes, a través de un comunicado, elnueve informó que el periodista deportivo había dado positivo tras realizarse el test para determinar si tenía coronavirus. En el mensaje, también se anunció que se activó el protocolo para resguardar a todos los que trabajan en el noticiero Telenueve y que estuvieron en contacto con él.