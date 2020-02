En la cuarta noche de Divina Comedia llegaron las confesiones y Ricky Martin se reveló como el objeto de deseo de dos de los comensales Crédito: Prensa Telefe

14 de febrero de 2020 • 01:05

Se conocieron, conversaron, discutieron, cenaron y se evaluaron. En este cuarto encuentro de los participantes de Divina Comida, entonces, la intimidad que supieron conseguir los días previos dio paso a las revelaciones más inesperadas.

Todo comenzó cuando Gabriel Schultz se quejó del menú vegetariano de Mariano Peluffo, el anfitrión de la noche. "Yo prefiero vivir poco, pero comiendo carne", explicó, ofuscado. Luego, Peluffo hizo algo que los famosos no suelen hacer: hablar de sus fracasos. El anfitrión contó que estuvo a punto de formar parte del libro Guiness. "Twiggy y yo condujimos desde Mar del Plata Animamérica, un ciclo infantil que duró tres días", relató.

Luna, entonces, recordó que uno de sus programas, Yo te avisé, tuvo exactamente la misma duración. Schultz, por su parte, rememoró un mal momento. Durante una entrega de premios, en la que le habían asegurado que recibirían la estatuilla a la mejor producción de radio, terminó quedándose con las ganas. Cuando pidió explicaciones le dijeron que como Matías Martin, el conductor de Basta de todo, no había concurrido, decidieron no dárselo, porque su foto no les servía. "Yo antes era un árbol de Navidad. Mucho dorado. Aprendí un montón", confesó Karina Jelinek al analizar el look que adoptaba en sus comienzos. "No me considero una experta en moda, pero voy aprendiendo día a día", explicó la modelo.

Pero la mayor de las revelaciones llegaría con discusión incluida. "Salió una encuesta que dice que el hombre más lindo del mundo es Robert Pattinson. Yo lo veo y digo, este tipo no da", comenzó explicando Schultz. "Hay tipos que no tienen discusión. Para mí, estos científicos no lo vieron a Ricky Martin. Yo por Ricky Martin siento amor. Mi mujer no lo sabe todavía, pero estoy dispuesto a matar", agregó después con picardía. "Es muy fachero y tiene mucha onda", agregó Fernando Carlos. Y se apuró en aclarar: "Pero no lo besaría, de ninguna manera".

"Porque no lo tenés enfrente. Todavía no sabés que te gusta", le respondió Schultz. Pero faltaba la mayor de las revelaciones, que llegó de parte de Peluffo, el anfitrión: "Ricky me sumerge en un océano de dudas".

"Ya me lo quiere robar. Es mío", bromeó Schultz. Luna, a su vez, agregó que "todos los seres humanos son bisexuales en mayor o menor medida".

Eso despertó el comentario de la otra comensal: "El 50% de mis seguidoras en las redes son mujeres y tuve propuestas, pero estoy segura de lo que quiero", indicó Jelinek. "Yo también tuve propuestas. Cuando era más chica, algún beso he dado, pero después no volví a tener esa fantasía", cerró Luna.