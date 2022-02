Echale la cupla al rating: Turno tarde, el programa por el que Romay despidió a Pergolini

Mario Pergolini supo ser uno de los referentes de los años noventa en materia de radio y televisión.

Nacido y formado en la emblemática radio Rock & Pop, el conductor llegó a la pantalla chica en 1988, de la mano de la versión televisiva de la radio, Rock & Pop TV, en el viejo canal 11, junto a Lalo Mir, Bobby Flores, Douglas Vinci y el propio Daniel Grinbank, acompañados por las modelos Raquel Mancini y Lara Zimmermann.

Pergolini y la TV

El envío duró poco tiempo al aire porque entre otras cosas, tenía un segmento en el que zambullían a mujeres en una pileta, con remera y sin corpiño bajo el título de Largo de pecho. Acto seguido, Pergolini acompañó a Jorge Guinzburg en Canal 2 en el periodístico Penúltimo momento.

Pero fue La TV ataca el programa con el que empezaría a pisar fuerte dentro de la televisión, primero en América, en 1991; luego en ATC, para terminar en el famoso Canal 9 de Alejandro Romay.

El debutante Andy Kusnetzoff junto a Mario Pergolini y una de las características preguntas del programa

Fue el mismo Romay quien en 1992 le propuso conducir Hacelo por mí, un programa musical destinado a competir con Ritmo de la noche, el envío ómnibus y dominical de Marcelo Tinelli, en Telefe. Desde ese momento comenzó la rivalidad entre ambos, ritual que Pergolini se encargó de alimentar por años. De hecho, mientras que en Telefe estaban “Las Tinelli’s”, que formaban el cuerpo de baile estable del programa, del otro lado, Pergolini creó “Las Jau Match”, un grupo de mujeres bastante más osadas desde lo sensual y erótico.

Turno tarde, un programa también histórico

En la larga carrera televisiva de Mario, además de éxitos que marcaron toda una época como Caiga Quien Caiga (CQC) y El Rayo, también hubo lugar para un programa que duró solo 38 días en pantalla. Se llamó Turno Tarde, nació en 1994, en el canal de la palomita, y su objetivo era “simple”: captar al público adolescente.

Con una apertura de estética moderna para la época, en la que se veía a un joven Pergolini caminando por la ciudad, el ciclo marcaba el debut de un jovencísimo Andy Kusnetzoff como notero y columnista. No era el único, junto a él también daba sus primeros pasos en la tele el humorista Freddy Villarreal.

Otro notero que dio en Turno Tarde sus primeros pasos en la tele: Freddy Villareal

Con una pequeña tribuna llena de jóvenes, de lunes a viernes a las 19, la propuesta se basaba en notas de exteriores con encuestas de diferentes temas, como por ejemplo elegir entre Divididos o Fito Páez, historias de distintas tribus urbanas e invitados (muchos políticos) en el piso.

“Lo que van a ver a continuación, a partir de hoy de lunes a viernes, es un programa concebido básicamente para jóvenes. Lo que no quiere decir, señor, que usted piense ‘esto no es para mí’, quédese, a lo mejor va a discutir algo con sus hijos o no. Algunas cosas les van a divertir, no todas les parecerán entretenidas, van a ver nueva gente. Vamos a intentar no explicar qué va a suceder durante el programa. Todo lo que van a ver hoy, es parte de lo que vamos a tener durante todo el mes y de acá hasta fin de año… esperemos“, así presentó el envío su conductor, casi como un presagio, ya que el mismo duró muy poco en pantalla y por decisión de las autoridades del canal.

Corría el año 1994 y en abril se elegían los convencionales constituyentes que tratarían la reforma constitucional. En ese contexto, durante la primera semana del mes, Pergolini invitó a distintos referentes de la política, empezando por Raúl Alfonsín. El mano a mano con el ex presidente incluyó preguntas con el estilo informal e irónico del conductor, desde “si se iba a lograr una buena Constitución” hasta pedirle detalles picantes sobre los entretelones del Pacto de Olivos.

“Llegué a presidente muy grande para ser mujeriego”, declaró Alfonsín ante una pregunta de Mario, y también respondió las dudas de la gente con un móvil en vivo en la calle y de los jóvenes de la tribuna. Un cuadro que sería imposible de sostener en la tv actual, una entrevista de media hora sin cortes y a agenda abierta. Al día siguiente, casi como un guiño de la historia política que vendría muchos años después, el invitado fue Chacho Álvarez.

Mario Pergolini en Turno tarde

En 1994, Grande Pa, por Telefe, tocaba los 62 puntos de rating, alcanzando niveles de audiencia históricos para una telecomedia en televisión. Mientras que el Trece se animaba a abordar el tema de la obstetricia y la infertilidad con Nueve Lunas, con Oscar Martínez y Cecilia Roth, en América el talk show Sin Vueltas debatía conflictos de la mano de Lía Salgado. Mirtha Legrand almorzaba por Canal 9, Susana Giménez entregaba premios millonarios a las 20 y Videomatch cerraba la transmisión de Telefe a la medianoche.

En aquel momento había tres empresas que medían el rating: Ibope, Ipsa y Mercados y Tendencias. En 1994 se conformó la CCMA (Comisión de Control de Medición de Audiencias), inicialmente integrada por Canal 13 y Telefe. Luego se sumaron la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, los canales 2 y 9 y la Cámara de Anunciantes. Uno de los primeros objetivos de la CCMA fue realizar una serie de auditorías a las medidoras de audiencia. El debate por los números de rating se remonta a aquellos años.

Si bien nunca quedó claro el motivo del abrupto final del ciclo, hay quienes dicen que Romay nunca entendió sus contenidos ni estética. El radio pasillo indica que la presencia de dirigentes políticos y el estilo de las notas no le gustó nada al zar, que decidió a los 38 días levantar el programa del aire sin explicación alguna. Otra versión afirma que, en ese tiempo, un reportaje que le realizaron, en tono jocoso, a un funcionario del gobierno de Carlos Menem, no cayó del todo bien en la Casa Rosada y eso signó el final del envío.

En su lugar llegó una reposición de Amigos son los Amigos, la icónica comedia con Carlos Andrés Calvo y Pablo Rago. Ese fue el fin de la relación comercial de Canal 9 y la productora de Mario Pergolini y Diego Guebel, dupla que un año después tendría su revancha televisiva con la llegada de CQC a la pantalla de América. Pero esa es otra historia...