Marcela Baños se sentó esta tarde en el piso de Intrusos para hablar con sus excompañeros sobre el "ninguneo" de APTRA a Pasión de sábado, programa que conduce desde hace 18 años y que, al igual que ShowMatch, está cumpliendo tres décadas en el aire. Entonces se quebró y deslizó: "A mi Pasión... me sacó adelante, me dio alegría".

Su diatriba por haber sido ignorados en los Martín Fierro siguió adelante, hasta que en un momento, hablando de la discriminación al programa dedicado al género tropical, repitió: "A mi Pasión... me salvó la vida". Respiró y agregó: "Estoy entrando en otro tema. Cuando un día me fui de acá, de Intrusos [programa del que era panelista hasta que presentó su renuncia, en junio de 2014], no me fui por Luis Ventura, me fui porque no me gustó como Luis trató a una mujer. Porque lamentablemente, cuando yo tenía 21 años, tuve que atravesar una situación.". Entonces Jorge Rial, conductor del ciclo de América, que ya sabía algo sobre lo sucedido, le preguntó: "¿Lo vas a contar?. Y Baños no dudó: "Sí, lo voy a contar". Y llorando empezó con el relato de aquello que le pasó hace dos décadas.

"Cuando yo tenia 21 años participaba de Miss Argentina. Me conocieron en el colectivo", apuntó y se detuvo para aclarar: "Me quiebro porque no puedo creer que voy a hablar de esto acá". Pero siguió: "Me convocaron para participar de Miss Argentina. Me hicieron el 'entre'. Estaba con mi mamá, inocente como yo. Porque a mi me enseñaron a no ser mala, sino a ser confiada. Creo que me salvé de manos de gente muy mala. Conocí a dos mujeres y dos hombres que me decían que me iban a enseñar a desfilar, con libros en la cabeza. Y en un momento me daban un té y me drogaban. Yo me dormía. Pasó varias veces. Hasta que en una me desperté y tenía una persona encima mío... Es terrible para una mujer aceptar que fue violada".

"Hoy tengo 43 años y lo puedo hablar. Mis padres deben estar muy tristes ahora. Yo estoy bien. Les mando un beso muy grande", agregó y apuntó que se estaban enterando en ese momento de lo sucedido. "No era como ahora, que el otro te entiende. Antes te juzgaban o te preguntaban porqué habías ido ahí", sumó sobre la decisión de no hablarlo prácticamente con nadie, pero sí trabajarlo en terapia.

Así, Baños explicó su férrea defensa al programa ícono de la movida tropical. " Pasión... fue una salvación. Me dio momentos de alegría y familia. Cuando te pasa una cosa así, no sabés cómo seguir adelante. No llegué a depresión porque no me lo permití. Pero tuve mucha tristeza. Pasión... me dio siempre alegría. Me saca una sonrisa. No es un detalle menor", señaló.

"Crecí en Cerviño y Lafinur. En la cuadra de casa me decían: '¿Qué hacés en ese programa?'. Se suponía que era una 'chica bien'. Soy genuina. No tengo doble careta. Me sé ubicar en cualquier lugar", apuntó. Además destacó que siempre se sintió respetada: "Yo hablo como hay que hablar. Nunca tuve miedo. Los pibes chorros me saludan".

En relación a su amor por los animales, Baños agregó: "Yo sentía si un ser humano me hizo eso, cualquier otra podía volver a hacérmelo. Por eso me volqué a los animales. Le tenía miedo a la gente. Subir a un taxi o remis era terrible para mi. Era un bajón salir a la calle. Era un miedo real. Te pasa algo así y tocas fondo con vos mismo".

Para terminar, la conductora aseguró: "Al día de hoy nos siguen matando. Estoy segura que me salvé de una red de trata. De hecho salvé a una chica que le pasó lo mismo. Me tuve que preguntar si iba a empastillarme de por vida, caer en las drogas o quedarme en la cama. Los perros me obligaban a salir de la cama a pasearlos. Por eso le digo a las mujeres que nos cuidemos entre nosotras. No queda otra", siguió. "Yo estoy bien ahora. Estoy entera. Lo cuento porque sino hay algo que no se entiende de mi. No soy la loca de los animales. Ni la que un día se fue de Intrusos y nadie entendió. Soy conductora, locutora y animadora. Y hoy quise contar mi historia".