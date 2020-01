Gladys se enojó cuando le preguntaron si había donado su sueldo como asesora cultural de la provincia de Tucumán Crédito: Captura de TV

Gladys La Bomba Tucumana abandonó este lunes el móvil de Los ángeles de la mañana, notablemente molesta luego de que Andrea Taboada le preguntara si había donado su sueldo como asesora de Cultura de la provincia de Tucumán.

La cantante de la movida tropical había sido invitada para hablar sobre la salud de Lía Crucet, pero luego especuló con la posibilidad de participar en el "Bailando por un sueño 2020". "Este año vamos a estar la reina y la Princesita", arriesgó, en referencia a su enemiga, Karina Tejeda. Entonces, ángel De Brito aprovechó para decir que quien no participará del certamen este año es Lourdes Sánchez, quien ya anunció que se baja por motivos personales. "¡Qué suerte!. Es lo más lindo que pude escuchar este día. Si no le pongo pimienta, ¿quién va a poner? Dejemos de ser hipócritas. Ella me odia" dijo entre gritos.

Lourdes, en tanto, respondió: "No la voy a ayudar ni a remar esto. Ni un empujoncito. No voy a decir nada. Soy lo máximo. Callada, mirá todo lo que logro". Y la Bomba, cada vez más exaltada, agregó: "Pobre persona. Me da mucha pena, me da lástima que ella crea en su mente pequeña que no me va a ayudar en una nota a mí que tengo un pico y puedo estar hasta pasado mañana hablando de nada. ¿Sabés la ruta que te falta? Sánchez, no te registro".

En ese momento, Andrea Taboada le preguntó si había donado su sueldo como asesora de cultura de Tucumán, según había prometido en 2018, durante su paso por el "Bailando por un sueño". "¿Y por qué no donás vos, que sos rica? Yo no soy rica. Vos, que tu marido es rico. ¡Donen ustedes! ¿Por qué tengo que donar yo? No pienso donar nada", dijo la cantante, enojada.

Intentando calmar las aguas, Taboada insistió: "En breve asumís otra vez el cargo de asesora cultural". "¿Por qué, tenés algún problema?", respondió Gladys. "¿Cuál va a ser tu función? Soy periodista y quiero saber", siguió la panelista. En ese momento, la Bomba saludó al conductor y se fue del móvil. "Cortemos acá. Chau, Angelito. Te quiero mucho".