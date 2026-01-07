Tensión en el escenario: Los 4 de Córdoba se cruzaron con el presentador en pleno show y lo tildaron de “impresentable”

Momentos de tensión se vivieron el domingo pasado en el Anfiteatro Municipal Fuhad Cordi de Dean Funes, Córdoba, durante la celebración del Festival Padre de Festivales 2026. El reconocido grupo folclórico Los 4 de Córdoba protagonizó un cruce verbal con el presentador del evento, Ariel Muñoz, quien intentó dar por finalizado su show antes de lo previsto, lo cual desató el enojo de Víctor Hugo Godoy, líder de la banda. El incidente, transmitido en vivo por TV Pública, no tardó en viralizarse en las redes sociales y generó un encendido debate.

El punto de la discordia surgió cuando, faltando aún temas por interpretar, el presentador subió al escenario para anunciar el cierre del show. Aparentemente, Los 4 de Córdoba habían pactado con la organización un tiempo de 35 minutos para su espectáculo, por lo que la interrupción provocó la inmediata respuesta de Godoy, que confrontó al locutor frente al público. “Pará, nosotros no nos vamos. Si querés que nos vayamos es cosa tuya...”, expresó el cantante en el escenario, dejando en evidencia su malestar y generando un momento de incomodidad en la audiencia.

El incómodo momento se viralizó en las redes sociales (Foto: TikTok)

Ante la defensa de Muñoz, quien aseguró seguir órdenes de la organización, Godoy insistió con visible indignación: “Nos dieron 35 minutos y vos a cada rato venís. Estás perdiendo el tiempo... ¡No nos dejás cantar!”. El músico, en un acto desafiante a los organizadores del evento, continuó interpretando la canción “Soy cordobés sí señor”. Una vez finalizada, volvió a cargar contra el presentador. “Quiero que le den un aplauso grande para este irrespetuoso e impresentable”, manifestó Godoy ante las miles de personas que miraban el show.

El líder de Los 4 de Córdoba enfatizó que nunca habían tenido un el episodio parecido a este en su larga trayectoria. “Nunca en nuestra historia, en 57 años, nos habían bajado en medio de una actuación. Tengo la lista, se la pasé a la comisión y nadie nos dijo nada. Este irrespetuoso e impresentable se merece el aplauso de todos ustedes. Buenas noches, muchas gracias Dean Funes”, concluyó su descargo antes de despedirse del público.

Por su parte, Ariel Muñoz mantuvo su postura defensiva en el escenario y explicó: “Yo no tengo nada que ver... Usted se enoja conmigo pero yo no manejo los tiempos del escenario. Yo le explico porque usted piensa que yo puedo manejar eso y no es así”. El presentador cerró su intervención calmando las aguas y afirmó que “en ningún momento uno quiere hacer algo que cause molestia en un artista”.

Los 4 de Córdoba son un grupo legendario del folclore (Foto: @los4decordobaoficial)

El video del altercado generó una amplia repercusión en las redes sociales, donde los usuarios expresaron diversas opiniones. “Es muy difícil que el locutor o presentador maneje los tiempos como tal, son los organizadores quienes le dan la grilla y éste conduce con ella. En todo caso, la queja pública debería estar dirigida a quién lo contrató y coordinó la presentación”, sostuvo un usuario.

“Entiendo que se enojen pero agárratela con la producción del festival, no con el tipo que conduce que no debe ni cortar ni pinchar”, opinó un seguidor. Otro internauta señaló: “El locutor fue irrespetuoso. El artista es un invitado; se lo respeta aunque no guste su música. No podés decir ‘no tengo nada que ver’; debió disculparse en nombre de la organización por la mala coordinación”.