El inesperado elogio de La China Suárez a Benjamín Rojas y el “palito” de la conductora

“Algunos la consideran casi un ángel pero es perfecta. La terapia alternativa le parece absurda y en el juego del amor ella dice que no le importa lo que dicen de ella”. Así presentó Juana Viale a Eugenia “La China” Suárez que, sin perder simpatía, admitió sentirse nerviosa de sentarse en la mesa dominical que Juanita heredó de su abuela Mirtha Legrand. La China lució un vestido vintage de corte victoriano y zapatos de Ricky Sarkany y fue muy elogiada por su look. “Es de una tienda vintage”, contó, mientras mostraba el vestido blanco y larguísimo que llevaba. Juana aprovechó para destacar el regreso a su faceta musical: “La música te invadió en tu vida laboral y también en la amorosa”, bromeó la conductora haciendo referencia al noviazgo de la actriz con el cantante Rusherking.

La China Suárez habló de cómo le afectó el acoso mediático tras el Wandagate Captura de video

Otro de los puntos fuertes del almuerzo fue cuando charlaron sobre la fama y la exposición constante. La actriz confesó que el escándalo mediático que la involucró con la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara la afectó fuertemente y reconoció que tuvo que tomar medicación. “La gente piensa que no pero me lastima muchísimo la exposición mediática y no sé hasta que punto cualquiera tiene derecho de opinar sobre vos”. Además, admitió que sufrió ataque de pánico a causa del asedio y agregó: “La gente piensa que a mí no me importa nada y eso les da una especie de pase libre, porque daba una imagen inquebrantable” , se sinceró. “Inventan tantas cosas de mí que no me daría la vida para hacer todo eso si fuera real”.

Otro de los invitados al almuerzo fue Benjamín Rojas, actor también nacido en el semillero de Cris Morena que supo abrirse su propio camino. Rojas formó parte del elenco de uno de los mayores éxitos teatrales de los últimos años, Una semana nada más, donde se lució demostrando sus dotes de comediante. La China no dudó en halagarlo y destacar su forma de hacer reír a carcajadas a la gente y Rojas se sorprendió con el inesperado elogio proveniente de su colega.

Pero no todos fueron halagos para Rojas: Juana Viale aprovechó para recordarle que en una oportunidad la había dejado “plantada” en otra emisión de su programa. “¡¡¡Viniste!!!”, lo recibió la conductora apenas el actor hizo su ingreso al estudio. “¿Lo vamos a decir o no?”, le preguntó Rojas. “Voy a decirlo”, lanzó ella. “Un día Juana me mandó un mensaje y me dijo, ‘¿vas a venir?’, y le dije que no, pero porque estaba de gira, estaba de viaje”, se defendió Rojas.

“No, no fue por eso”, le insistió Juana entre risas.“ “¿Por qué fue?”, le preguntó el invitado. “Porque no querías venir”, le insistió Juana. “Bueno, pero hoy sí, estoy acá, esta mañana regué las plantas y vine”, señaló Benjamín. “Me parece fantástico”, retrucó ella con humor. “Me mandaste al frente”, le reprochó él. “Pero acá estamos”, cerró él. El actor admitió durante el almuerzo que no estaba pasando un buen momento cuando la conductora lo había convocado pero que en esta ocasión si se sentía feliz y en condiciones de formar parte de la mesa.

