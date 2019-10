Con la conductora de vacaciones, Nicole Neumann aceptó volver a Pampita Online para tener un mano a mano con María Vázquez Crédito: Instagram

Nicole Neumann visitó Pampita Online, pero fue entrevistada por María Vázquez, quien reemplaza a la conductora mientras está de vacaciones en Punta Cana. Desde la presentación de la invitada hubo momentos incómodos, y pese a los intentos de Vázquez por dejar atrás el pasado, la modelo tuvo algunos comentarios picantes que referían a lo mal que la pasó la última vez que Pampita la entrevistó, en ese mismo living.

"Me encanta tenerte acá. No nos vimos en el campo de polo, pero nos vemos acá", señaló la modelo que reemplaza a Ardohain durante estos días. "Nunca me entrevistaste, ¿o sí?", preguntó Neumann. La conductora coincidió y le dijo que era la primera vez. Ahí fue donde llegó la primera indirecta: "Esperemos llevarnos una buena experiencia entonces", lanzó la ex de Fabián Cubero.

Entre risas, captando el filoso comentario, Vázquez le dijo: "Pará, no empecemos así", y se sentaron juntas en el living. Después siguieron apelando al humor y dijeron: "¿Vamos a hacer lucha en el barro?", todo en clave de chistes. Luego intentaron dejar el tema atrás asegurando que "son amigas desde hace mucho tiempo" y que con tanta buena onda no podía salir mal.

Tras la tensa presentación de la invitada, continuó el clima de incomodidad. "Te preparamos un tape con todo lo que has hecho en tu vida, es como un regalo, para que te sientas bien tratada", sentenció la conductora. "Ay pero muchas gracias", le contestó la modelo, dejando entrever que ésta vez sí la iba a pasar bien.

La tregua que no fue

Todas las indirectas de Neumann se refieren a aquella vez que visitó el living de Pampita Online, en octubre de 2017. Ese intento de firmar la paz entre las eternas enemigas, salió muy mal.

Como las dos modelos tenían sus programas propios en KZO, decidieron hacer un intercambio. y entrevistarse mutuamente. Primero, en Tardes Nuestras, l a ex de Cubero recibió a Ardohain, que en aquél momento estaba presentando su film Desearás al hombre de tu hermana, y mantuvieron una charla distendida donde incluso hubo elogios mutuos. La tensión llegó después, cuando le tocó a Pampita entrevistar a su colega en su ciclo.

El día que Pampita Ardohain entrevistó a Nicole Neumann Crédito: Archivo

"Me preguntó todo de mi vida privada, cizaña y cizaña. Me fui llorando, fue espantoso. A mí me lastimó un montón, por si no se enteró. Después dice que no lastima a la gente", expresó luego de aquél encuentro.

En marzo, l a top había sido tajante cuando le preguntaron si aceptaría volver a ser entrevistada por la jurado del "Súper Bailando", ya que su hermana, Geraldine Neumann, es una de las panelistas del ciclo. "No, otra vez más no me someto, definitivamente no", respondió. Ahora, tras su visita al ciclo en la ausencia de la conductora, confirma que las asperezas no se limaron en lo absoluto, y se abren las puertas a un nuevo round de la pelea Neumann-Ardohain.