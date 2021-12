El rating de la TV: Juana Viale y Andy Kusnetzoff, en otra pelea; ¿quién se quedó con el triunfo?

Los dos programas más fuertes del prime time de los sábados entablaron otro round por el rating. Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron con La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe, respectivamente. En esta ocasión, el resultado ratificó lo que viene sucediendo desde hace unas semanas: Juana está achicando la brecha respecto a Andy en sus últimas emisiones.

Los números

Viale cosechó 6.1 puntos de rating promedio. En el otro canal, Kusnetzoff logró 7.9 puntos. En relación a los picos, Andy llegó a uno de 8.9, y Juana, a uno de 6.6.

Los invitados

Juana Viale junto a sus invitados (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

La nieta de Mirtha Legrand, quien comienza con el programa media hora antes que Kusnetzoff, recibió en la emblemática mesa al presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo; al analista político Julio Bárbaro; a la periodista de espectáculos Evelyn Von Brocke; y al periodista especializado en temas policiales Ignacio González Prieto.

En la otra vereda, a las 22, Andy, en un “punto de encuentro” que apunta a las espontáneas confesiones de sus invitados, tuvo en su ciclo a la pareja de actores Fabián Vena y Paula Morales: a la actriz Viviana Saccone, al cantante Rodrigo Tapari: y la actriz y participante de MasterChef Celebrity, Luisa Albinoni.

Evelyn Von Brocke reveló por qué renunció a Intrusos

Evelyn von Brocke reveló en La noche de Mirtha por qué renunció a Intrusos

En diálogo con Juana Viale, la periodista se explayó sobre el ineludible tema que la tuvo en el ojo de la tormenta días atrás: su abrupta renuncia como panelista del programa de espectáculos de América, Intrusos. “Me replanteé muchas cosas”, respondió Von Brocke ante la pregunta de Juana que no se hizo esperar. “En un momento dije: ‘¿cómo puede ser que no vea a mi papá, que vive en Alemania, hace tres años? o a mi hija’, quiero verlos. Necesito viajar lo antes posible porque están cerrando las fronteras”, explicó.

“Sabemos cómo es la tele, que tenés que estar. Pero, por primera vez separé la razón y el corazón, y dejé que el corazón gane. Yo quiero ver a mi hija y a mi papá, estoy esperando que la aerolínea me confirme todo para poder llegar y abrazarlos. Es así de simple y no tiene tanta racionalidad más que mi alma y mi corazón. Necesito reencontrarme con mis afectos”, subrayó.

Evelyn von Brocke habló de su salida de Intrusos (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

Sin embargo, Juana siguió indagando, fiel a la tradición de su abuela, y quiso saber si su salida del programa que ahora conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no estuvo vinculada a motivos profesionales, más allá de la cuota personal. “¿No tiene nada que ver que hayas tenido problemas internos en el trabajo?”, fue la pregunta de Viale. Si bien Von Brocke la respondió, tampoco brindó precisiones. “Obviamente que es un combo de situaciones y hay una balanza, pero tiene que ver con otra forma de vida”, manifestó.

“La tele es como un regimiento militar en el buen sentido, donde no podes demorarte ni tener confusiones, tenés que estar preparado. Yo tuve muchos jefes, los mejores, y si no me hubiera ido de los trabajos anteriores no hubiese podido estar con todos los demás”, expresó, y aclaró por qué no se despidió al aire: “Lo interpreté como que voy a estar de vuelta pronto, aunque no en el mismo programa. También están las redes donde uno puede hablar con los que te quieren. Soy educada y respetuosa y lo aplico en todos los lugares”.

