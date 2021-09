Analía Franchín: “A los 49 años dormí sola por primera vez, una vez tuve que llamar al jardinero”

En su visita a PH: Podemos Hablar, el programa del prime time de los sábados de Telefe, Analía Franchín habló sobre uno de sus principales miedos: el dormir sola en su casa. La panelista de Flor de equipo y subcampeona de la primera edición del reality MasterChef Celebrity Argentina contó cómo, a sus 49 años, finalmente se animó a superar ese miedo tras décadas de no poder lograrlo.

“Cuando te toca un familiar con algún trastorno psiquiátrico siempre es muy difícil, y para mí fue tremendo ver a mi mamá en esa situación. Mi mamá es muy presente, y es una muy buena mamá, lo único que le digo todo el tiempo es: ‘¿por qué sos tan trágica?’, porque entonces me metió tantos miedos, que en 49 años nunca pude dormir sola”, explicó en diálogo con Verónica Lozano -quien se encuentra reemplazando a Andy Kusnetzoff, flamante padre-, y con el resto de los invitados.

Franchín explicó cómo atravesó esos períodos tan complejos. “A los 49 años dormí sola por primera vez y antes, si yo me quedaba sola en mi casa, alguien tenía que venir. Yo tengo muchos miedos que los trato, están asociados a las cosas que decía mi mamá”, compartió, y añadió: “El año pasado me tocó estar sola porque mi marido se fue de viaje, pero hubo una vez que no encontraba quién viniera y lo llamé al jardinero, yo necesito saber que hay alguien, que hay una presencia”, prosiguió.

De acuerdo a su testimonio, nunca vivió sola, y ese miedo se debe en gran medida a cómo su madre siempre tuvo una visión “muy tremenda y dramática” de las situaciones, que eventualmente hicieron mella en la panelista.

