El rating de TV: cómo fue la puja del sábado entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff

Andy y Juana volvieron a entablar otra batalla por el rating del prime time de los sábados

Juana Viale y Andy Kusnetzoff volvieron a entablar otro duelo televisivo el sábado por la noche por el rating del prime time,con sus programas La noche de Mirtha de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe.

A diferencia de los dos últimos sábados donde PH se impuso, en esta oportunidad se podría declarar casi un empate técnico.

Podemos hablar hizo 8.3 puntos de rating promedio, mientras que La noche de Mirtha hizo 8.2. En cuanto a los picos de rating, el programa de eltrece despuntó con un pico de 9.8, y Andy consiguió uno de 9.0.

En cuanto a los invitados, Kusnetzoff recibió a Matías Lammens, Mica Viciconte, María Fernanda Callejón, Boy Olmi, y José María Muscari. Por su parte, Juana tuvo en su mesa a Luis Novaresio, Ricardo López Murphy, Nicolás Wiñazki, y Maximiliano Guerra.

Asimismo, anoche Viale le rindió tributo a su fallecido abuelo, el cineasta Daniel Tinayre, en el 26° aniversario de su muerte. "¿Por qué escuchamos música francesa? Porque ayer fue el aniversario del fallecimiento de mi abuelo: el señor, el gran director, el gran marido y gran abuelo, Daniel Tinayre", dijo al iniciar el programa.

"Un besito muy grande a toda mi familia", agregó. "Lo recordamos siempre con mucho amor. Yo lo amo mucho, aún después de tanto tiempo que se fue. Lo recordamos siempre con mucha alegría. Besito y tributo de música francesa para monsieur Tinayre", concluyó.

Por otro lado, en el ciclo de Andy, Viciconte habló de los rumores de embarazo que la sobrevuelan a ella y a su pareja, Fabián Cubero.

"No estoy embarazada. Se comentó varias veces, pero esta vez fue al hueso. Dijeron: 'Sí, Micaela está embarazada de dos meses y está esperando hasta el tercero'. Y la realidad es que no estoy embarazada. Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso", dijo la panelista, de manera categórica.

